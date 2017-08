Franzose aus Zufall Der Sänger und Schauspieler Charles Aznavour wird auf dem Walk of Fame verewigt – das i-Tüpfelchen auf der Karriere.

Charles Aznavour hat Hunderte Songs geschrieben und als Schauspieler mit berühmten Regisseuren gearbeitet. Nun erhält er eine besondere Ehrung. © dpa

Er ist einer der wenigen, die zu Frankreichs Kulturgut gehören, zeitlos und unvergänglich. Mit dieser markanten Stimme, die anrührend romantische Texte zu den diskreten Klängen eines Pianos oder einer Gitarre herausschmettert. Mit einer Musikalität, die ihn große Lieder auch für andere schreiben ließ, darunter Edith Piaf – noch so eine Ikone des französischen Chansons, dank der die Laufbahn von Charles Aznavour den entscheidenden Anstoß bekam. Am Donnerstag wird der Sänger, Liedtexter und Komponist, Schauspieler und inzwischen auch Diplomat mit einem Stern auf dem „Walk of Fame“ in Los Angeles verewigt. Zur Verleihung der 2618. Plakette reist der 93-Jährige persönlich an.

Franzose, so heißt es von Aznavour, wurde er nur „aus Zufall“. Im Mai 1924 in Paris als Sohn armenischer Eltern geboren, die nach dem Völkermord aus ihrer Heimat geflohen waren, warteten diese auf ein Visum für die USA; entschlossen sich dann doch zu bleiben und eröffneten ein Restaurant in Paris. „Ich bin der Sohn von Heimatlosen, nicht einmal von Eingewanderten“, sagte Aznavour, der in seiner Wahlheimat Schweiz als armenischer Botschafter und darüber hinaus als permanenter Vertreter Armeniens bei der Uno fungiert.

Aznavour wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. 1946 traf er Edith Piaf, die damals längst ein Star war und das junge Talent für eine Tournee engagierte. Mehr Erfolg als mit dem Gesang hatte er zunächst als Schreiber von Chansons für Juliette Greco oder Maurice Chevalier, später auch Liza Minnelli oder Ray Charles. „Was sind meine Schwächen? Meine Stimme, meine Größe, meine Gesten, meine geringe Kultur und Bildung, meine Direktheit, meine schwache Persönlichkeit“, beschrieb er seine Komplexe in einer Autobiografie. „Meine Stimme? Unmöglich, sie zu ändern.“ Das musste er auch nicht. Allmählich kamen auch seine von ihm selbst interpretierten Chansons an. Unermüdlich tourte er durch die ganze Welt, sang und schrieb Hunderte Lieder in mehreren Sprachen, verkaufte Millionen Platten und drehte als Filmschauspieler unter anderem mit François Truffaut, Claude Chabrol und Volker Schlöndorff.

