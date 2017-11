Französischer Paarläufer Massot erhält Einbürgerungsurkunde

Der jetzt offiziell Deutsche Bruno Massot und seine Partnerin Aljona Savchenko nach dem Erfolg beim Grand Prix in Lake Placid (USA) am 25. November. © dpa

Sonthofen. Der französische Paarläufer Bruno Massot hat rechtzeitig vor den Olympischen Winterspielen seine deutsche Einbürgerungsurkunde erhalten. „Es ist offiziell! Ich bin Deutsch!“, schrieb der WM-Zweite mit Partnerin Aljona Savchenko auf seiner Facebook-Seite. Vier Tage nach dem Erfolg im Grand Prix in Lake Placid holte der 28-Jährige die Urkunde beim Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen ab und postete ein Foto von sich. Zugleich beantragte Massot dort den deutschen Reisepass.

„Wenn wir vom Grand-Prix-Finale in Japan zurückkommen, kann er ihn abholen“, vermutet Trainer Alexander König am Donnerstag. Die EM-Zweiten fliegen am Sonntag zum ersten Saisonhöhepunkt nach Nagoya, wo die sechs besten Paare der Welt vom 8. bis 10. Dezember an den Start gehen. Bei den Winterspielen in Pyeongchang gehören Savchenko/Massot zu den Favoriten. (dpa)

