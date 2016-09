„Frantz“ gibt’s in Görlitz früher Die Görlitzer sollen einmal mehr einen hier gedrehten Film exklusiver zu sehen bekommen als andere Städte.

Wer ist Adrien? Was hatte er wirklich mit ihrem Verlobten Frantz zu tun? Diese Fragen stellt sich die junge Anna (Paula Beer) immer wieder, seit sie Adrien auf dem Friedhof begegnete. Foto: X-Verleih/NFP/dpa © dpa

Was hier gedreht wird, läuft. Diese Erfahrung hat Kinoleiter Stefan Kretschmer schon einige Male gemacht. Natürlich wird wohl so schnell kein Film mehr so lange und so erfolgreich über die Leinwände des Görlitzer Filmpalasts flimmern wie „The Grand Budapest Hotel“. Mehr als ein Jahr wurde er zwischen 2014 und 2015 in Görlitz gezeigt. Kein Wunder: Er war Anfang 2013 zu großen Teilen in Görlitz entstanden, glänzte mit einer nie dagewesenen Starparade, hatte viele Görlitzer Komparsen und war letztlich vierfacher Oscarpreisträger.

„Frantz“ dagegen ist ein eher stiller Film. Ein Nischenfilm vielleicht schätzt Stefan Kretschmer. Die Filmverleiher erwarten nicht, dass er sich zum Kassenschlager entwickelt, obwohl Hauptdarstellerin Paula Beer gerade beim Filmfestival von Venedig den Goldenen Bären als beste Nachwuchsschauspielerin bekam und auch hinter den Film damit ein Achtungszeichen setzte. Sie spielt die junge Anna. Sie besucht regelmäßig das Grab ihres Verlobten Frantz, der im Ersten Weltkrieg in Frankreich gefallen ist. Eines Tages bemerkt sie einen jungen Mann auf dem Friedhof, der zwei Tage nacheinander das Grab besucht und Blumen ablegt. Es ist der Franzose Adrien. Er gibt vor, mit Frantz befreundet gewesen zu sein, Anna und ihre Schwiegereltern nehmen ihn auf. Adriens Anwesenheit im Ort löst unvorhersehbare Reaktionen aus. Er kehrt schließlich nach Frankreich zurück, aber Anna folgt ihm, um seine geheimnisvolle Verbindung zu Frantz zu ergründen.

Die Friedhofsszenen entstanden im August 2015 auf dem Görlitzer Nikolaifriedhof. Regisseur Francois Ozon drehte in Görlitz auch Nachtszenen. In Frankreich läuft die deutsch-französische Koproduktion seit Anfang September, in Deutschland wird sie ab 29. September zu sehen sein. Im Filmpalast allerdings erst ab 13. Oktober – das hängt mit den Verleihen und der begrenzten Anzahl Kopien zusammen. Allerdings gibt es im Filmpalast einen Tag vor dem offiziellen Deutschlandstart eine Vorpremiere. „Wir zeigen ‚Frantz‘ exklusiv am 28. September um 19.30 Uhr bei uns“, sagt Stefan Kretschmer. Ganz leicht war das nicht. „Es drängen gerade viele große Filme hinein, aber es ist uns wichtig, dass die Filme mit lokalem Bezug auch einen Platz finden.“ Er sei gespannt, wie groß das Interesse für „Frantz“ ist. Davon hängt ab, wie lange der Film dann ab 13. Oktober läuft.

Bei einem weiteren Streifen ist sich Stefan Kretschmer des Interesses schon sicherer: „Jeder stirbt für sich allein“. Etliche Szenen wurden im April und Mai 2015 in Görlitz gedreht, unter anderem auf der Hilgerstraße, dem Leipziger Platz und der Emmerichstraße. „Dieser Film hat doch ein bisschen mehr Hollywood-Glamour“, sagt Stefan Kretschmer. Immerhin: Hauptdarsteller waren keine Geringeren als Oscar-Preisträgerin Emma Thompson und Brendan Gleeson. Sie spielen im Berlin des Zweiten Weltkrieges das Ehepaar Anna und Otto Quangel, deren Sohn im Krieg erschossen wird. Daraufhin schließen sie sich dem Widerstand gegen das Naziregime an.

Auch für „Jeder stirbt für sich allein“, der in Görlitz noch als „Alone in Berlin“ gedreht wurde, will Stefan Kretschmer sich um eine exklusive Vorpremiere bemühen. Die fände einen Tag vor dem offiziellen Kinostart in Deutschland, der am 17. November ist, statt. „Also am Buß- und Bettag“, sagt der Kinoleiter. „Ein Feiertag ist doch immer ein zusätzlicher Anreiz, mal ins Kino zu gehen.“

„Frantz“ – Vorpremiere am 28.September, 19.30 Uhr, im Filmpalast Görlitz. SZ-Card-Besitzer bekommen vergünstigten Eintritt. Über Details (Preise und Vorverkaufsstart) informieren wir, sobald es Informationen dazu gibt.

