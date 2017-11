Frankfurt will den Zuschlag Altfinanzminister Theo Waigel ist Pate der deutschen Bewerbung für den neuen Sitz der Europäischen Bankenaufsicht. Seine Karriere ist untrennbar mit dem Euro verbunden.

Frankfurt buhlt um die Bankenaufsicht aus London. © dpa

Zum zweiten Mal macht er sich für Frankfurt stark: Altfinanzminister Theo Waigel ist Pate der deutschen Bewerbung um den künftigen Sitz der Europäischen Bankenaufsicht (EBA), derzeit noch in London. Er, dem nicht einmal Wolfgang Schäuble die längste Amtszeit streitig machen konnte, warb in den 90er-Jahren zum ersten Mal für den Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB) – natürlich zusammen mit Helmut Kohl. Damals hielten die Deutschen viel von ihrer D-Mark, trotz negativer Realzinsen – denn auf die Mark war Verlass. Die Skepsis gegenüber der neuen Währung blieb zunächst jedoch groß. Waigel und Kohl mussten nicht nur um den Standort der EZB kämpfen, sondern vor allem das eigene Volk vom Euro überzeugen. Dabei war Waigel sogar der Namensgeber der neuen Gemeinschaftswährung: „Ich hab ihn leider nicht schützen lassen, sonst wäre ich heute ein reicher Mann, hätte aber auch als Finanzminister zurücktreten müssen“, witzelte der Bayer, als er am Dienstag in der Landesvertretung Hessens in Brüssel die Frankfurter Bewerbung vorstellte. „London war der Finanzplatz schlechthin. Weil es diese Rolle nicht mehr spielen wird, muss die EBA umziehen“, erklärte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier: „Wir sind bereit dafür, die EBA zu empfangen.“

Dabei war die Behörde erst 2011 geschaffen worden – und zwar maßgeblich wegen britischer Bedenken, dass die Bankenaufsicht Nicht-Euro-Länder wie das Königreich benachteiligen könne. Auf derselben Skepsis beruhte der Versuch des früheren britischen Premiers Toni Blair, als Vertreter eines Landes, das die Gemeinschaftswährung abgelehnt hat, dennoch an den Eurogruppensitzungen teilnehmen zu dürfen. Waigel, der von 1989 bis 1998 Bundesfinanzminister war, hat eine Anekdote in petto: Blair habe man schließlich durch einen zotigen Vergleich überzeugen können: „Wenn ein Ehepaar im Schlafzimmer ist, will es keine Dritten bei sich haben.“

Heute wiederholt sich das Szenario unter umgekehrten Vorzeichen. Der Umzug der Behörde mit 170 Beschäftigten aus London aufs europäische Festland gehört in diesem Prozess noch zu den kleineren Hürden. Frankfurt gilt als Sitz der Europäischen Zentralbank sowie vieler internationaler Geldhäuser durchaus als aussichtsreicher Kandidat. Doch auch andere haben ein Auge auf die Behörde geworfen, locken wie Luxemburg mit mietfreiem Gebäude: „Ich halte die Ansicht der Kommission für problematisch, nach der Standorte bevorzugt werden, die Mietfreiheit anbieten“, sagte Waigel: „Der Bankensektor braucht nun wirklich keine Subventionen, um sich selbst finanzieren zu können.“

Entscheiden müssen die 27 Mitgliedstaaten nach einer Analyse der Kommission, die die Behörde noch in diesem Monat vorlegen will – Großbritannien darf nicht mit abstimmen. Gewählt wird nach einem Punktesystem. Vorgesehen sind maximal drei Wahlgänge, zur Not mit Knockout-Runde der beiden stärksten Kandidaten. Frankfurt sei dafür ein „genialer Standort“, so Waigel, ein Ort der Stabilität: Das habe die Bundesbank gezeigt, aber auch die Arbeit der EZB.

