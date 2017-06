Frankenthalerinnen fahren auf DDR-Minirädern ab Elf dieser Zweirad-Oldtimer sind beim Festumzug am Sonntag zu sehen. Nach einer langen Reise im letzten Jahr.

Fürs Foto drehten Bärbel Rarisch (links) und Sabine Conrad auf dem Frankenthaler Sportplatz eine Extrarunde. Mit den mehr als 40 Jahre alten Minirädern gestalten sie und die anderen Frauen aus ihrer Sportgruppe ein Bild beim Festumzug am Sonntag. © Steffen Unger

Urlaub wie zu Erichs Zeiten. Als 18 junge Leute aus Frankenthal und Umgebung im vergangenen Sommer acht Trabis und einen Wartburg flott machten, die Präsent-20-Anzüge und alten Kleider hervorkramten und zum Ungarn-Urlaub aufbrachen, durfte das DDR-Minirad der Marke Mifa auf dem Dachgepäckträger nicht fehlen. Ein Fahrrad auf jedem Auto.

An diesem Sonntag rollen die weitgereisten Miniräder, ergänzt um zwei weitere Exemplare, durch Frankenthal. Gefahren werden sie von den Volleyball-Frauen, die eins der 24 Bilder des Festumzuges gestalten. Elf Frauen gehören zum Team, das sich an jedem Dienstagabend in der Frankenthaler Sporthalle zum Volleyball trifft. Eine reine Freizeitmannschaft. Die Jüngste ist 39, die Älteste 58 Jahre alt, erzählt Bärbel Rarisch. Sie hatte die Idee mit den Minirädern für den Festumzug. Denn ihr Sohn Jürgen war vor einem Jahr einer aus dem Tross der Ungarn-Reisenden.

›Eingeschworene Truppe

Die Volleyball-Frauen sind eine eingeschworene Truppe. Und nicht nur sie. Was in Frankenthal zählt, ist der Gemeinschaftssinn. „Wer in unseren Ort zieht, der sollte sich einem Verein anschließen. Dann findet er schnell Kontakt“, sagt Bärbel Rarisch. So wie Sabine Conrad und die anderen neun Frauen der Volleyball-Mannschaft schwört die Frankenthalerin auf ihre Sportgemeinschaft, deren Wurzeln bis auf das Jahr 1875 zurückgehen, als sich im Ort ein Turnverein gründete. Den Stolz auf ihre Sportgemeinschaft werden die Frauen am Sonntag auch zeigen – mit ihren weißen T-Shirts und dem Vereinslogo darauf.

Festumzug und Livemusik zurück 1 von 3 weiter Freitag 16 Uhr: Puppenspieler 17.30 Uhr: Kinderdisco 18.30 Uhr: Fußball Alte Herren 19 Uhr: Empfang Gastwehren 20 Uhr: Bieranstich, danach DJ Axel Sonnabend 8 Uhr: Feuerwehr-Gruppenausscheid 13.30 Uhr: Kinderfest 20 Uhr: Tanz, Programm der Vereine Sonntag 11 Uhr: Zeltgottesdienst 14 Uhr: Festumzug 18 Uhr: Livemusik mit Carly Peran Festgelände mit Schaustellerbetrieb am Sportplatz

Das ganze Dorf wird dann auf den Beinen sein. Vereine, Feuerwehr, Handwerker, Gewerbetreibende, Schule und Kindergarten gestalten den Festumzug mit. Es wird kein historischer Umzug, sagt Kay Winkler, Gemeindewehrleiter und Chef-Organisator des Umzuges. Stattdessen stellt sich das Dorf mit seinen Möglichkeiten und engagierten Menschen vor. Von der Beigutstraße aus geht es fast durch den ganzen Ort zum Sportplatz, der am Wochenende zugleich Festplatz ist. Michael Ihle wird dort die einzelnen Bilder vorstellen.

Leichte Übung

Die rund drei Kilometer auf dem Minirad sind für die sportlichen Frauen eine der leichtesten Übungen. Bärbel Rarisch besaß früher selbst so ein Fahrrad. Sie kaufte es in den 70er-Jahren für über 300 DDR-Mark in der Fahrrad-HO in Bischofswerda. „Wir sind damit überall herumgefahren“, erinnert sich die jetzige Laborantin. Später verkaufte sie das Rad und stieg auf ein größeres Tourenrad des Herstellers Diamant um.

Die Frauen treffen sich am Sonntag vor dem Umzug mit ihren Rädern bei Bärbel Rarisch. „Zur Einstimmung wird’s wohl erst mal ein Gläschen Sekt geben“, sagt sie. Außer dem wöchentlichen Volleyballtraining unternehmen die Frauen auch sonst viel zusammen. Sie feiern Fasching, machen eine Weihnachtsfeier und unternehmen einmal im Jahr eine Wanderung oder eine Radtour. Dann natürlich mit modernen Fahrrädern.

zur Startseite