Frankenthaler haben die Wahl Zwei Frauen wollen zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin der Gemeinde gewählt werden.

Zwei Frauen bewerben sich um das Bürgermeisteramt in Frankenthal: Katilyn Lippl (SPD/l.) und Janine Bansner (CDU). © privat / Steffen Unger

Die Entscheidung über die neue ehrenamtliche Bürgermeisterin in Frankenthal fällt am 24. September zwischen Janine Bansner (CDU) und Katilyn Lippl (SPD). Beide Bewerberinnen wurden am Dienstagabend vom Gemeindewahlausschuss bestätigt. Beide Frauen sind parteilos, sie wurden aber jeweils von einer Partei nominiert.

Janine Bansner (41) ist von Beruf Rechtsanwältin. Sie gehört seit dem Jahr 2004 dem Gemeinderat an. Seit der jüngsten Gemeinderatswahl 2014 ist sie zugleich ehrenamtliche stellvertretende Bürgermeisterin. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von zehn und fünf Jahren.

Katilyn Lippl (51) lebt seit reichlich einem Jahr in Frankenthal. Sie studierte Silikattechnik, schloss das Studium als Diplom-Ingenieurin ab und arbeitet jetzt bei der Berufsgenossenschaft Verkehr in Dresden. Sie hat zwei erwachsene Kinder im Alter von 21 und 20 Jahren.

Gewählt wird auch ein neuer Bürgermeister in Rammenau. Bis zum Bewerbungsschluss am Montag wurden zwei Vorschläge eingereicht: je einer von den beiden im Gemeinderat vertretenen Wählervereinigungen. Den Namen ihres Kandidaten wollen sie erst nach der Bestätigung durch den Gemeindewahlausschuss bekannt geben. Er tagt am 5. September. (SZ)

