Frank Schöbel und seine größten Hits Der DDR-Schlagerstar blickt bei seinem Gastspiel am Sonnabendnachmittag im Görlitzer Theater auf eine 55-jährige Karriere zurück. Diese und weitere Veranstaltungen sind im www.sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

© PR

Hätte es in der DDR diesen Begriff gegeben, wäre Frank Schöbel „Superstar“ bezeichnet worden, hätte er für die Verkäufe von Tonträgern die berühmten Goldenen und Platinen vielfach erhalten. Allein von seinem Dauerrenner „Weihnachten in Familie“ sind 1,6 Millionen Tonträger umgesetzt worden. Diese Platte erschien erstmals 1985 und gehört heute noch zum Standardrepertoire der meisten ostdeutschen Familien. Schöbel ist sich und seinen künstlerischen Ansprüchen über die vielen Jahre treu geblieben – und dabei trotzdem immer einen Schritt weitergegangen. Er ist Unterhalter im besten Sinne des Wortes und in erster Linie für sein Publikum da. Das Urteil seiner Fans ist ihm besonders wichtig. Im neuen Tourneeprogramm „Hit auf Hit“ wird er seine größten Hits seiner mittlerweile 55-jährigen Karriere mit Band am Sonnabend live im Görlitzer Theater zum Besten geben. Das Konzert beginnt 15 Uhr, Karten ab 27 Euro gibt es noch an der Theaterkasse.

