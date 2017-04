Frank Schöbel kommt nicht zur Kulti-Eröffnung

Wenn am Freitag vor dem Kulturpalast gefeiert wird, ist einer nicht dabei: Frank Schöbel. Der bekannte Schlagersänger wird aus terminlichen Gründen nicht zur Verfügung stehen, teilte die Stadt am Montag mit. Eine musikalische Darbietung war ohnehin nie geplant. Dennoch wird die Eröffnungsparty am 28. April vor dem Haus eine große Sause. Auf einer Großleinwand können Interessierte den Festakt im Innern mit Musik von Schubert, Schostakowitsch und Beethoven ab 19 Uhr draußen miterleben.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) spricht ein Grußwort. Ab 17 Uhr gibt es außen ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, moderiert von René Kindermann. Er stehen interessante Gesprächspartner bereit, darunter Axel Walther, der Geschäftsführer der KID Kommunale Immobilien Dresden, Sänger Olaf Berger, der Bautzner Orgelbauer Dirk Eule und Zeitzeugen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt und auch der Frühjahrsmarkt auf dem Altmarkt wird an diesem Tag verlängert bis 22 Uhr öffnen. (SZ/kh)

zur Startseite