Frank Schöbel bei der Schlagernacht Der SV Blau-Weiß organisiert 2017 erneut diese Veranstaltung. Bis Jahresende gibt es die Karten billiger. Auch bei der SZ.

Frank Schöbel kommt zur Schlagernacht nach Neschwitz. © dpa

Am 17. Juni 2017 findet die 13. Neschwitzer Schlagernacht statt. Dieses Mal treten Frank Schöbel, Nicole, voXXclub und die Schlagermafia auf. „Hier ist für jedes Alter etwas dabei“, sagt Steffen Stein, Präsident des SV Blau-Weiß Neschwitz. Mit Charme und vielen dekorativen Details verwandelt sich an diesem Sonnabend der schöne Neschwitzer Schlosspark in ein Festivalgelände der ganz besonderen Art. Umgeben von barocken Pavillons und der Schloss-Silhouette im Hintergrund, erwartet die Besucher eine traumhafte Kulisse, die zum Tanzen und Träumen einlädt. Ein Novum der Neschwitzer Schlagernacht 2017 wird die lokal sehr erfolgreiche Coverband „Plain Steel“ sein, die nach dem Feuerwerk ein After-Show-Konzert gibt. (SZ/kf)

Karten, die es auch im SZ-Treffpunkt gibt, kosten im Vorverkauf bis Ende Dezember 29,90 Euro, bis Ende April 34,90 Euro, danach 39,90 Euro.

zur Startseite