Frank Kupfer bei Linde+Wiemann Die CDU-Landtagsfraktion ist vor Ort und schaut auch in den Hallenneubau in Rauschwitz.

Der Chef der CDU-Landtagsfraktion Frank Kupfer kommt nach Rauschwitz. © Carmen Schumann

Am Donnerstag, dem 9. März, ist die CDU-Landtagsfraktion unter Leitung des Fraktionsvorsitzenden Frank Kupfer im Rahmen der traditionellen Vor-Ort-Aktion in den Regionen des Freistaates im Kamenzer Bereich unterwegs. Neben internen Gesprächsrunden mit den Bürgermeistern und Schulleitern zum Entwurf des neuen Schulgesetzes sowie zur aktuellen Situation im Bildungsbereich, insbesondere im ländlichen Raum, findet auch ein Betriebsbesuch der Firma Linde und Wiemann Stanztechnik in Elstra statt.

Das Unternehmen ist weltweit an 19 Standorten tätig, befindet sich gegenwärtig in einer Betriebserweiterung am Standort Elstra-Rauschwitz und wird nach Abschluss dieser Investition die Beschäftigtenzahl auf ungefähr 260 erhöhen. Durch eine neue Technologie wurde mit der Erweiterung eine neue vertragliche Bindung für die Automarken Ford, Audi und Porsche möglich. Nach der Vorstellung des Unternehmens ist ein Rundgang mit der Besichtigung des Erweiterungsbaues vorgesehen, so CDU-MdL Aloysius Mikwauschk. (szo)

