Frank Holata legt Amt nieder In der Schloßpark-Gesellschaft gibt es einen Wechsel im Vorstand. Am Karfreitag wird aber auf Tradition gesetzt.

Das Hermsdorfer Schloss. Die Schlosspark-Gesellschaft hat einen neuen Vorstand. © René Plaul

Zahlreiche Jahre hat Frank Holata in und für die Ortschaft Hermsdorf gewirkt. Er war knapp zehn Jahre Ortsvorsteher und hatte immer ein Ohr für seine Bürger offen. Im vergangenen Jahr hat er dieses Amt niedergelegt. Doch den Hermsdorfern blieb er weiterhin erhalten, wirkte er doch immer noch als Vorstandsvorsitzender in der Schloßpark-Gesellschaft. Der Verein organisiert regelmäßig Konzerte und weitere Veranstaltungen in und um das Schloss.

Doch auch dieses Amt hat Frank Holata im März niedergelegt. Aus Altersgründen, wie er gegenüber der Sächsischen Zeitung erklärt. Die neue Vorsitzende der Gesellschaft ist Silke Baldauf. Sie war bisher seine Stellvertreterin. „Und nun bin ich Stellvertreter“, erzählt der 76-Jährige lachend. Er wird also weiterhin in dem Verein tätig sein und seine Erfahrungen mit einbringen. Es gab nur einen kleinen Rollenwechsel in der Verantwortung.

Doch auch wenn Frank Holata nach vielen Jahren sein Amt als Vorstandsvorsitzender aufgibt, so bleiben langjährige Traditionen natürlich trotzdem erhalten. Wie zum Beispiel das Konzert zu Karfreitag im Schloss Hermsdorf. Seit über 20 Jahren gestaltet dieses der Trompeter Joachim Karl Schäfer. In diesem Jahr steht das Ereignis unter dem Motto „Russisches Märchen“. Als Gäste hat sich der Trompeter die Pianistin Chizuru Böhme aus Leipzig sowie die Kontrabassistin Yuka Inoue aus Kassel eingeladen.

So erklingen unter anderem der neapolitanische Tanz aus dem „Schwanensee“ sowie das Lied „Wer nur die Sehnsucht kennt“ von Tschaikowski. Zu hören sein wird ebenso die „Große Russische Fantasie“ von Jules Levy, das „Russische Märchen“ von Julius Nagel, ein „Russischer Tanz“ von Oskar Böhme (gebürtiger Dresdner) und Lieder von Wassily Brandt sowie kleine Stücke für Kontrabass von Koussevitzky und Gliere. Sprich: Für alle Gäste geht es an diesem Freitagnachmittag in die Klangwelt der Unterhaltungsmusik um das Jahr 1900. Das Konzert beginnt um 15 Uhr, der gastronomische Service steht den Gästen nach Angaben des Vereins bereits ab 14 Uhr zur Verfügung. Karten für die traditionelle Veranstaltung können nicht vorbestellt werden. Sie sind zum Preis von zehn Euro nur an der Tageskasse erhältlich.

www.schloßpark-gesellschaft.de

