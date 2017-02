Francesco Friedrich holt viertes WM-Gold Der Pirnaer Bobpilot vom BSC Sachsen Oberbärenburg hat es erneut geschafft: Bei der Heim-WM am Königssee wurde er Weltmeister im Zweierbob.

zurück Bild 1 von 2 weiter So sehen Weltmeister aus: Francesco Friedrich und Thorsten Margis jubeln über ihren 1. Platz. © dpa So sehen Weltmeister aus: Francesco Friedrich und Thorsten Margis jubeln über ihren 1. Platz.

Der 26-Jährige trainiert in Oberbärenburg und lebt in Pirna. Noch ein WM-Titel trennt ihn von der Bestmarkte von fünf Weltmeistersiegen.

Francesco Friedrich hat es wieder geschafft: Am Sonntag holte er bei der Heim-WM am Königssee zusammen mit Anschieber Thorsten Margis den WM-Titel im Zweierbob. Der Pirnaer, der beim BSC Sachsen Oberbärenburg trainiert, ist somit der erste Deutsche, der vier WM-Titel in Folge gewonnen hat.

Mit vier Start-und Laufbestzeiten fuhr Friedrich 1,20 Sekunden Vorsprung heraus und verwies am Sonntag den Kanadier Justin Kripps auf Rang zwei. Der nach einer Grippe geschwächte Johannes Lochner rettete mit Anschieber Joshua Blum die Bronzemedaille ins Ziel. Für Nico Walther (+1,74) setzte sich die bislang durchwachsene Saison auch bei der WM fort. Der Oberbärenburger belegte gemeinsam mit Anschieber Eric Franke nur den achten Rang. Junioren-Weltmeister Richard Oelsner (Oberbärenburg) schloss mit Alexander Schüller an der Bremse als 25. ab.

Ein WM-Titel fehlt dem 26-jährigen Francesco Friedrich nun noch zur Bestmarke des Italieners Eugenio Monti, der von 1957 bis 1962 fünfmal in Serie triumphierte. Diesen Rekord kann Friedrich 2019 auf der WM-Bahn in Whistler einstellen, wo er die letzten beiden Weltcups gewann. „Wir waren in dieser Woche einfach unschlagbar. Die Startzeiten waren Klasse, die Endzeiten auch“, sagte der Pirnaer. Ihm gelangen drei Startbestzeiten und ein neuer Startrekord von 4,77 Sekunden, dazu kamen vier Bestzeiten im Ziel. (dpa/szo)

zur Startseite