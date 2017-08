Fraktion gibt sich neuen Namen Die Pirnaer Stadträte von „Ihre Nachbarn im Stadtrat – Freie Wähler“ sind jetzt „Wir für Pirna – Freie Wähler“.

Thomas Gischke – hier ein Archivfoto – bleibt Chef der Fraktion. © Marko Förster

Die bisherige Stadtratsfaktion „Ihre Nachbarn im Stadtrat – Freie Wähler“ (INIS-FW) hat sich jetzt umbenannt. Der Abgeordnetenzusammenschluss firmiert nun unter „Wir für Pirna – Freie Wähler“. Der neu benannten Fraktion gehören die bisherigen Mitglieder Katrin Lässig, Thomas Gischke, Ulf Weise und Bernd Kühnel an. Neu hinzugekommen ist der vor einiger Zeit aus der CDU ausgetretene Stadtrat Thomas Mache, der sich Ende August der Fraktion anschloss. In der jetzigen, noch bis 2019 laufenden Legislaturperiode des Stadtrates bleibt Thomas Gischke Chef der Fraktion, als sein Stellvertreter fungiert Bernd Kühnel. Aus der Aufnahme von Thomas Mache in die neue Fraktion ergeben sich nach Auskunft der Pirnaer Stadtverwaltung keine personellen Änderungen in den Ausschüssen. (SZ/mö)

