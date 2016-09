Frahn trifft dreimal bei Chemnitzer Kantersieg

Die Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC und FSV Zwickau stehen im Achtelfinale um den Sachsenpokal. Der CFC setzte sich beim Oberligisten SSV Markranstädt mit 8:1 durch. Daniel Frahn glänzte als dreifacher Torschütze. Auch der vom FSV Budissa Bautzen zurückgekehrte Florian Hansch steuerte einen Treffer bei. Der FSV Zwickau kam beim Sechstligisten Reichenbacher FC zu einem 4:1-Erfolg. Marcel Bär traf doppelt.

Keine Blöße gaben sich die Regionalligisten FC Oberlausitz und Budissa Bautzen. Neugersdorf siegte beim Landesligisten in Taucha mit 4:0 (2:0). Die Tore erzielten ausnahmslos Neuzugänge: Josef Marek (2), Felix Schulz und Milan Matula. Schwer tat sich Budissa in Bad Muskau. Erst spät sicherten Martin Hoßmang (87./Handelfmeter) und Josef Nemec (89.) das Weiterkommen. Im Vorjahr waren die Bautzener beim Landesklässler sensationell gescheitert.

Die Auslosung der Achtelfinal-Begegnungen erfolgt am Montag in der Sportschule „Egidius Braun“ in Leipzig. (js)

