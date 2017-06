„Fragt uns, wir sind die Letzten“ Henriette Kretz überlebte als Kind den Holocaust. Die polnische Jüdin erzählt Schülern ihre Geschichte.

Eine der letzten Zeitzeuginnen. Die 83-jährige Henriette Kretz überlebte als polnische Jüdin den Holocaust. Am Mittwoch erzählte sie Mädchen und Jungen der Anne-Frank-Oberschule in Stauchitz ihre Geschichte. © Sebastian Schultz

Es ist mucksmäuschenstill im Speisesaal der Anne-Frank-Oberschule in Stauchitz. Was hier am vergangenen Mittwoch Schülern der 8. und 9. Klassen geboten wird, ist schwer verdauliche Kost. Vorn steht eine kleine, schlanke Frau, die grauen Haare zusammengebunden. Henriette Kretz heißt sie, ist 83 Jahre alt und Jüdin. Das wurde der in der polnischen Stadt Stanislawów, heute Iwano-Frankiwsk in der Ukraine, Geborenen als Kind zum Verhängnis. Dass ihre Eltern Juden waren, nahm sie gar nicht wahr. Zunächst hatte die einzige Tochter eines Arztes und einer Anwältin eine wundervolle Kindheit. „Ich hatte alles, was ein Kind brauchte: liebevolle Eltern, eine schöne Wohnung am Rande der Stadt, einen Hund, sogar ein Kindermädchen.“ Doch dann wurde ihr die Kindheit geraubt. Früh wurde sie erwachsen. Als polnische Jüdin hat sie den Holocaust überlebt. „Fragt uns, wir sind die Letzten“, fordert sie die Schüler auf. Und redet dann selbst, über eine Stunde lang im Stehen.

Ein Jahr nach ihrer Geburt siedelte die Familie nach Opatów im Heiligkreuzgebirge im südöstlichen Polen um. Ihr Vater hatte hier eine Arbeitsstelle bekommen. 1939 überfielen die Nationalsozialisten Polen. Die Familie floh – zuerst nach Lemberg, danach ins benachbarte Sombor. Hier wurde ihr Vater Direktor eines Sanatoriums für Tuberkulosekranke.

„Da wusste ich, was Krieg bedeutet“

Henriette Kretz hat von der Flucht nur noch brennende Städte in Erinnerung. Doch auch in Sombor holte sie der Krieg ein. „Mein Vater musste in den Krieg. Nach kurzer Zeit kam er mit einem Lkw voller verwundeter polnischer Soldaten zurück. Da wusste ich, was Krieg bedeutet“, sagt sie. 1941 muss die Familie ihr Haus verlassen, wird in ein Ghetto umgesiedelt. Zum ersten Mal sieht sie Deutsche. „Die waren groß, blond, gut aussehend, haben gelächelt. Ich fragte mich, wie können solche sympathischen Menschen böse sein? Ich hatte mich getäuscht“, sagt sie. Sie darf nicht mehr in die Schule, weil sie Jüdin ist, ihre Eltern müssen weiße Armbinden tragen. Eines Tages stehen die „sympathischen Menschen“ vor der Tür: „Raus, Sie kommen mit“. Als sie wie Verbrecher abgeführt werden, weiß auch sie, dass sie in Gefahr sind. Ihr Vater bittet einen ukrainischen Offizier um Hilfe. Der bringt sie weg vom Sammelplatz, versteckt die Familie in einem Gebüsch, schießt mehrmals in die Luft. Weil Alte und Kinder zuerst beseitigt werden, verstecken sie ihre Eltern bei einer polnischen Frau. Etliche Monate lebt sie dort unentdeckt, dann wird sie verraten. Wieder stehen Soldaten vor der Tür: „Du bist Jüdin, du kommst mit!“ Und so kommt Henriette Kretz mit acht Jahren ins Gefängnis, getrennt von ihren Eltern.

Eines Tages geht die Tür der Zelle auf und ein Säugling wird hineingeworfen. Henriette Kretz fängt den Neugeborenen auf, wickelte ihn in ihren Mantel. „Wenn ichc hier rauskomme, nehme ich das Baby mit“, schwört sich das Mädchen. Doch es kommt anders. Henriette wird befreit, weil ihr Vater einen Gestapo-Mann bestochen hatte. Im Ghetto trifft sie ihre Eltern wieder. Die Freude ist grenzenlos. „Bis dahin hatte ich meine Eltern nie weinen sehen“, sagt die 83-Jährige. Doch sicher sind sie auch dort nicht. Immer wieder werden Menschen abgeführt. Ein ukrainischer Arzt, der ihren Vater kannte, hilft der Familie, ein Versteck zu finden. Bei einem Feuerwehrmann und dessen Frau findet die Familie Unterschlupf. Monatelang lebt sie in einem Kohlenkeller. „Wir konnten nur sitzen, stehen und liegen. Raus kamen wir nicht, es gab kein Licht. Wir wusste nur, wenn es Essen gab, war es Tag“, erinnert sie sich. Einen Winter lang harrt die Familie dort aus, im Frühling kann sie auf den Dachboden umziehen. Dort gab es wenigstens Licht. Doch sie werden wieder verraten. Erneut stehen deutsche Soldaten vor der Tür. „Jude?“, fragen sie den Vater. „Ja, Jude“, antwortet der. Er hat aufgegeben, genug gelitten. Sie sollen ihn erschießen, fordert er die Soldaten auf. Henriette ruft er noch zu: „Lauf“. Und sie läuft und läuft nach Leibeskräften. „Mein Beine funktionierten, aber mein Kopf war leer“, sagt sie. Dann hört sie Schüsse und ihre Mutter schreien. Danach nochmals Schüsse. Jetzt schreit niemand mehr. „Da wusste ich, dass ich Waise bin. Nie in meinem Leben habe ich mich so einsam gefühlt “, sagt sie und stockt. In einem Waisenhaus findet sie Unterschlupf. „Willst du meine Mutter sein“, fragt sie dort Schwester Selina. Die will. „Für mich ist sie eine Heldin. Sie hat Menschen gerettet und ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. Es gab nicht viele Menschen, die Juden geholfen haben, aber es gab sie, auch in Deutschland“, sagt sie. Kurz darauf marschiert die Rote Armee ein. Jetzt ist sie frei. Sie und ein Onkel sind die einzigen aus der Familie, die den Holocaust überlebt haben.

Eltern und Kindheit genommen

Henriette Kretz studiert nach dem Krieg Kunstgeschichte und wird Lehrerin für Französisch in Israel, wo sie 13 Jahre lang lebt. 1969 kehrt sie nach Antwerpen zurück. Dort lebt sie heute noch. Im vergangenen Jahr starb ihr Mann. Sie hat zwei Kinder und vier Enkel.

„Was ich erzählt habe, ist keine außergewöhnliche Geschichte. Alle Juden waren damals zum Tode verurteilt“, sagt sie 83-Jährige den beeindruckten Schülern. „Die Vergangenheit kann man nicht ändern, die Zukunft schon. Und das sind Sie“, so Henriette Kretz. Von Deutschland hat sie bis heute keine Entschädigung verlangt. „Kein Geld der Welt kann mir zurückgeben, was ich verloren habe: meine Eltern und meine Kindheit“, sagt sie.

Nachdenklich verlassen die Schüler den Saal. „Wir haben im Geschichtsunterricht über den Holocaust gesprochen, waren in Buchenwald. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn eine Zeitzeugin davon erzählt, als wenn es uns ein Lehrer nahebringt“, sagt der 15-jährige Sandro Schlicke. „Diese Geschichte lässt mich sehr traurig und erschreckt zurück“, findet auch der 13-jährige Harm Krüger. Für Henriette Kretz gab es aber auch ein glückliches Wiedersehen. 50 Jahre nachdem sie im Gefängnis einen in die Zelle geworfenen Säugling aufgefangen hatte, traf sie ihn in einem Zug wieder. Er erzählte, dass er in dem Gefängnis geboren wurde, in dem zu dieser Zeit Henriette war. Er kam in ein Waisenhaus, heißt Georg und ist Ingenieur.

