Fragen zu Altenbergs Sportzentrum Landratsamt und Planungsbüro stellten auf einer Bürgerversammlung die Baupläne vor. Etwas Skepsis bleibt.

Das ist das Team für das Projekt Leistungssportzentrum Altenberg, das sich und das Vorhaben am Dienstag den Bürgern in der Bergstadt vorstellte: v.l. Birgit Hertzog, Leiterin des Umweltamtes im Landratsamt, Mario Weller, Projektleiter für Baumaßnahmen im Landratsamt, Christof Sachse und Steffi Geilert vom Planungsbüro.

Auf diesem Areal wird das neue Sportzentrum entstehen. Die ehemalige Tischlerei im Vordergrund wird bereits abgerissen, danach wird rund um die Turnhalle gebaut.

Die ehemalige Tischlerei am Altenberger Gymnasium sieht schon ziemlich sturmreif aus. Bauleute haben Fenster und Türen an dem leer stehenden Gebäude ausgebaut. „Nächste Woche werden Sie davon nicht mehr viel sehen“, sagt Christof Sachse vom Chemnitzer Planungsbüro Obermeyer Planen+Beraten GmbH. Das Landratsamt als Bauherr und die Planer stellten am Dienstag im Mehrzweckraum der Dreifeld-Turnhalle Altenberg Bürgern das Projekt vor. Die Sächsische Zeitung fasst die wichtigsten Fragen zusammen.

Was wird am Schellerhauer Weg in Altenberg gebaut?

Nachdem mit Schuljahresbeginn 2014 am Altenberger Gymnasium eine Dreifeld-Sporthalle für reichlich fünf Millionen Euro eingeweiht werden konnte, soll nun an dem Standort noch ein Leistungszentrum für den Nachwuchs- und Spitzensport entstehen. Gebaut werden Trainingsgebäude, Anschubstrecke sowie eine kombinierte Schieß- und Laufhalle für Kufensportler, Biathleten und Mountainbiker.

Wie wird der Bau am Gymnasium ablaufen?

Noch in diesem Jahr soll ein Teil der vorbereitenden Arbeiten fertig werden. Wie Planer Sachse sagte, gehören dazu der Abriss der alten Tischlerei und die Verlegung des Stromanschlusses. Im März 2018 sollen die Vorbereitungen fortgeführt werden. Denn alle Medien, die im Zuge der neuen Sporthalle am Verbindungsweg zwischen Bundesstraße B 170 und Schellerhauer Weg in die Erde kamen, also neben dem Hallengebäude liegen, müssen noch einmal angefasst und neu sortiert werden. Dort kommt nämlich die Anschubstrecke für die Kufensportler hin. Das hatte sich erst im Laufe der langen Planungsphase ergeben. Damit diese Anlage nicht zu dominant wirkt, wird sie in großen Teilen unter der Erde verschwinden. Die Tiefbauarbeiten beginnen deshalb zuerst im Bereich der Anschubstrecke. Die soll bis Herbst 2018 in Rohbau stehen, damit über den Winter der Innenausbau erfolgen kann. Die Bauleute arbeiten sich um die Turnhalle herum entgegen dem Uhrzeigersinn vor zum Funktionsgebäude und zur Lauf- und Schießhalle. Die Planer gehen davon aus, dass im dritten Quartal 2019 der Bau steht.

Kann die Turnhalle während der Bauzeit weiter genutzt werden?

Der Bau des Sportzentrums grenzt unmittelbar an die Turnhalle. Deshalb muss der Haupteingang während der Bauphase geschlossen werden. Damit die Sporthalle trotzdem durchgängig zur Verfügung steht, wird eine Nottreppe gebaut. Der Eingang führt dann über die Dresdner Straße.

Wie wollen die Bauleute mit dem Fels in der Erde fertig werden?

Es gibt Befürchtungen, dass sich am Baugrund die Bauleute die Zähne ausbeißen könnten. Planer Sachse sagte selbst, dass die komplizierteste Aufgabe darin besteht, die Anschubstrecke bis zu neun Meter tief in den Fels zu bauen. „Sprengen können wir natürlich nicht“, sagte Sachse. Schließlich stehen ringsum Gebäude, die keinen Schaden nehmen sollen. Mit massiver Abbruchtechnik wollen sich die Bauleute durch den Fels arbeiten und sie sind zuversichtlich. Sie wissen aber, dass an der einen oder anderen Stelle eine Überraschung auf sie warten kann.

Wie werden Sportler und Trainer vor hoher Radonbelastung geschützt?

Aufgrund der Geologie kommt im Erzgebirge mehr Radon vor als in anderen Landstrichen. Das ist an sich nicht gesundheitlich gefährlich. Das Risiko steigt aber in geschlossenen Räumen, erst recht, wenn diese tief unter der Erde liegen wie die Anschubstrecke und sich dort Sportler und Trainer mehrere Stunden am Tag aufhalten. Wie Mario Weller vom Landratsamt sagte, seien die Probleme bekannt und in der Bauplanung berücksichtigt worden. Planer Sachse zufolge seien deshalb Entlüftungsanlagen und Filter vorgesehen, ebenso eine erhöhte Frischluftzufuhr. Es bestehe keine gesundheitliche Gefährdung.

Wie wird das Regenwasser abgeleitet, das sich hier künftig sammelt?

Durch den Bau wird Fläche versiegelt. Da Altenberg Hochwasserentstehungsgebiet ist, soll ein relativ großes Rückhaltebecken in dem Areal unterirdisch gebaut werden, erläuterte Birgit Hertzog. Das kann Wassermengen zurückhalten und geordnet über den Tiefenbach in die Müglitz ableiten. Welche Mengen das sind, sei genau vorgeschrieben, so Planer Sachse.

Sind auch alle Wünsche der Sportler und Trainer berücksichtigt?

Das Trainingszentrum werde Sachse zufolge eine der modernsten Anlagen, die es gibt. „Alles wurde nach neuesten Erkenntnissen berechnet und mit den Verbänden abgestimmt.“ Die hiesigen Biathleten-Vertreter Peter Bachmann und Eberhard Rösch sind aber seit drei Jahren nicht mehr involviert, wie sie sagten. Deshalb sind sie sich nicht sicher, ob das alles so wird, wie es gebraucht wird. Mario Weller versicherte, dass die Planungen von 2014, die wegen der ungesicherten Finanzierung zwei Jahre ruhten, wieder aufgegriffen worden seien. Um Zweifel auszuräumen, bietet das Landratsamt an, Einblick in die Unterlagen zu nehmen.

Ist die Finanzierung des Bauvorhabens inzwischen gesichert?

Der Bau wird angesichts einer boomenden Baubranche und steigender Preise teurer als ursprünglich geplant. Ursprünglich waren rund 8,3 Millionen Euro veranschlagt. Nach neuesten Kostenberechnungen werden es etwa 12,2 Millionen sein. Der Landkreis macht eine weitere Million locker. Nun hofft das Landratsamt, dass der Freistaat seine Förderung erhöht. Signale dafür gebe es, sagte Birgit Hertzog vom Landratsamt. Man sei optimistisch.

