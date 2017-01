Fragen über Fragen Ausgerechnet das Wahljahr 2017 scheint für die CDU und CSU eine einzige große Baustelle zu sein.

Wie weiter, Herr Seehofer? Der CSU-Chef schießt nach wie vor gegen die Schwesterpartei CDU. Vor allem der Streit um eine Obergrenze bei Flüchtlingen bringt die Union seit vielen Monaten fast zur Verzweiflung. Auch beim Personal haben die Christsozialen jede Menge Klärungsbedarf. © dpa

Stehen die Schwesterparteien CDU und CSU im Wahljahr 2017 am Scheideweg oder raufen sich die Chefs noch zusammen? Die bis Freitag dauernde Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten ist ein Gradmesser. Eigentlich hat die Union nur drei große Probleme: die Auseinandersetzung um die Obergrenze für Flüchtlinge, Volksentscheide auf Bundesebene und die weitere Erhöhung der Mütterrente.

Doch vor allem der Obergrenzen-Streit zwischen Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer bringt die Union seit vielen Monaten zur Verzweiflung. Die CSU muss dann noch ihr gesamtes Personal für die Zukunft klären. Ein „hochereignisreiches Jahr“, sagt Seehofer. Das hört sich noch untertrieben an. Ein Überblick über die Baustellen von CDU und CSU vor der Bundestagswahl.

Die Personalfrage

Der Vorsitz der CSU-Landesgruppe im Bundestag ist einer der schwierigsten Posten, den die Bayernpartei zu vergeben hat. Wer ihn ausfüllt, sitzt zwischen allen Stühlen, zwischen München und Berlin, den Parteiinteressen und den Zwängen in der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU. Gerda Hasselfeldt kann als Landesgruppenchefin seit 2011 ein Lied davon singen. Im Sommer wird sie 67 Jahre alt und hört dann auf. Nachfolgen könnte ihr Verkehrsminister Alexander Dobrindt.

Entschieden ist aber noch nichts. Erst muss geklärt werden, wer Seehofer als Parteichef nachfolgt, und ob dieser dann im Falle eines Wahlsieges ein Schlüsselministerium – wie das Innenministerium in Berlin – übernimmt. Im Gespräch dafür ist Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Finanzminister Markus Söder will zwar unbedingt Seehofer als Ministerpräsident und Parteichef beerben, lehnt aber einen Umzug an die Spree kategorisch ab. Außerdem steht er mit Seehofer immer wieder auf Kriegsfuß. Die Personalentscheidungen und die Bundestagswahl kommen für die CSU zur Unzeit und sollen bis Anfang Mai geklärt werden. Die CDU hat sich längst entschieden: Merkel stemmt ihre vierte Kanzlerkandidatur.

Die Zuwanderung

In den allermeisten Fragen sind sich CDU und CSU einig: Der Schutz der EU-Außengrenzen muss verbessert, Abschiebungen müssen erleichtert und beschleunigt, jede unkontrollierte Einreise von Flüchtlingen verhindert werden. Es soll mehr Videoüberwachung, mehr Personal für die Sicherheitsbehörden geben. Kinderehen sind zu verbieten, ebenso – wo rechtlich möglich – Vollverschleierungen von Frauen. Flüchtlinge und Migranten sollen sich an der Leitkultur in Deutschland orientieren müssen – und nicht Deutsche an der Kultur der Ausländer.

Die Obergrenze

Ganz oben auf der Liste steht der Zoff von Merkel und Seehofer um die Obergrenze für Flüchtlinge. Seehofer fordert eine jährliche Begrenzung auf maximal 200 000 Migranten und macht dies zur Bedingung für eine Koalition mit der CDU im Falle eines Wahlsieges. Merkel lehnt eine Obergrenze aus humanitären und rechtlichen Gründen ab – das Grundrecht auf Asyl sieht keine Obergrenze vor.

Die Volksentscheide

Die CSU will Volksabstimmungen auch auf Bundesebene durchsetzen. Die CDU ist dagegen. Laut Merkel muss die Verantwortung für Entscheidungen auch von denen getragen werden, die dafür gewählt sind: die Volksvertreter. Für Merkel gilt: „Ich finde, dass unsere demokratische Ordnung, so wie sie ist, Deutschland eine große innere Stabilität gegeben hat und gibt.“

Der Doppelpass

Die CDU überstimmte bei ihrem Parteitag im Dezember die Parteiführung und sprach sich für die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft aus. Derzeit können in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern die deutsche sowie die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern haben. Künftig sollen sie sich wieder bis zum 23. Lebensjahr für einen Pass entscheiden müssen. Die CSU jubelte, weil das ganz in ihrem Sinne ist. Merkel will das aber nicht umsetzen.

Die Mütterrente

Die CSU drängte bereits vor vier Jahren die CDU erfolgreich zu einer höheren Anerkennung der Erziehungsleistungen von Müttern bei der Rente, die vor 1992 Kinder bekommen haben. Sie erhalten weniger Geld als jüngere Mütter. Die Anhebung kostete mehrere Milliarden Euro. Nun pocht die CSU auf die volle Angleichung. Die CDU-Spitze ist nicht begeistert, bekommt aber den Druck vieler Frauen in der Partei zu spüren, die das gut finden. (dpa)

