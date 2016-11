American Football Foxes dürfen nun doch aufsteigen Das Radebeuler Seniorteam profitiert von einem Votum am grünen Tisch und spielt nächste Saison in der Oberliga.

Überraschung in Radebeul: Das Seniorteam des Radebeuler Footballvereins darf trotz der Niederlage im Kampf um den Aufstieg in der nächsten Saison in der Oberliga spielen. Das ist ein Ergebnis des Verbundtages Ost dieser Tage in Berlin.

Die Einteilung der Ligen war eins von vielen Themen in der Hauptstadt. Zum Hintergrund: Immer wieder steigen Teams aus der gleichen Staffel in die höhere Liga auf, ohne dass für das gleiche Einzugsgebiet ein Absteiger herunterkommt. Zudem melden sich Teams ab, in den unteren Ligen kommen immer wieder neue dazu. Dies führt stets zu korrigierenden Maßnahmen, von denen die Radebeuler Foxes nun profitieren. Auch wenn der sportliche Aufstieg dieses Jahr nicht geklappt hat – als zweitbestes von elf Teams der Landesliga Ost bekam der Vorstand des Radebeuler Footballvereins schließlich am Samstagabend die Nachricht, aufsteigen zu können. Das Coaching Team um Paul Martens wurde von der Nachricht überrascht, entschied aber sofort, den Aufstieg anzunehmen.

Nach zwei Jahren Landesliga ist Radebeul damit wieder in der Oberliga und kann den Grundstein für mehr legen. Auch wenn die Regionalliga heute noch kein Thema ist, so haben die Foxes dennoch ein Jahr gewonnen, diesem Ziel näher zu kommen.

Das Seniorteam des Radebeuler Footballvereines spielte die beste Saison seit Jahren. Acht Siege aus acht Spielen konnte das Team um Headcoach Paul Martens für sich verbuchen. Als einer von zwei Staffelsiegern mussten die Foxes gegen die Berlin Kobras um den langersehnten Aufstieg in die Oberliga Ost kämpfen. Dabei gab es die einzige Niederlage in einer sonst perfekten Saison, die noch ein Jahr in der Landesliga als Konsequenz gehabt hätte. Jetzt also die Kehrtwende, die in Radebeul ganz sicher für Jubel sorgen wird.

Zufall ist die Entwicklung des American Football in Radebeul allerdings nicht. Denn kein Team in der Oberliga fährt ein vergleichbares Jugendprogramm. In zwei Jahren rückt der erste große Schwung hervorragend ausgebildeter Sportler in das Seniorteam auf, dann will man in Radebeul den nächsten Schritt gehen und die Regionalliga in Angriff nehmen. Die „systematische Professionalisierung hat man offenbar auch im Radebeuler Rathaus wohlwollend registriert. Dies bestätigt der 2. Bürgermeister Winfried Lehmann „Wir freuen uns mit den Suburbian Foxes, deren professionelle Arbeit, vor allem in der Nachwuchsarbeit, zu einem weiteren sportlichen Aushängeschild der Stadt Radebeul werden wird.“

zur Startseite