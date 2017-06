Fotovoltaikanlage zieht nach Boxberg um Für das geplante Automobilwerk auf dem Rothenburger Flugplatz sollen andere ausweichen. Doch Flächen sind vielerorts rar.

Blick auf die Photovoltaikanlage der Firma Gehrlicher AG auf dem Flugplatz Rothenburg. © Gehrlicher AG

Für die Fotovoltaikanlage am Rothenburger Flughafen ist offenbar eine Alternative auf dem Weg. Am Dienstagabend wurde am Rande der Weißwasseraner Stadtratssitzung bekannt, dass als Ausweichstandort Boxberg im Gespräch ist. Die Stadt hätte für die Anlage mit einem Platzbedarf von 120 Hektar gern ein Angebot unterbreitet. Die Idee scheiterte jedoch am Fehlen eines geeigneten Areals. Das Landratsamt Görlitz, das sich an der Suche beteiligt, wollte die Information auf Anfrage ebenso wenig bestätigen wie der Betreiber der Anlage, eine Firma mit Sitz in Bayern.

Der Boxberger Bürgermeister Achim Junker berichtete indes, dass das Landratsamt angefragt habe. Aber auch der Gemeinde fehlen die Kapazitäten. Aktuell werde deshalb ein Areal favorisiert, das Privateigentümer und Tagebaubetreiber Leag gemeinsam zur Verfügung stellen sollen.

Der Umzug wird deshalb notwendig, weil die Flächen am Rothenburger Flughafen voraussichtlich von dem chinesischen Autobauer Delon in Anspruch genommen werden sollen. (mit SZ/cam)

