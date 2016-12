Fotoshooting im Advent

Da strahlte die kleine Celina aus Neustadt. Als sich das 18. Türchen vom Adventskalender am Neustädter Rathaus öffnete, war darin ein weihnachtliches Fotoshooting versteckt. Zur Aktion eingeladen hatte die Fotografin Isabell Doil. Weil ihr eigenes Geschäft nicht direkt am Markt liegt, hat sie am Sonntag die interessierten Gäste kurzerhand in eine Ergotherapie-Praxis eingeladen. Dort konnte Isabell Doil dann große und kleine Besucher des Neustädter Weihnachtsmarktes hübsch in Szene setzen. Der fünfjährigen Celina hat das Fotoshooting auf jeden Fall viel Spaß gemacht. (SZ)

Foto: Dirk Zschiedrich

