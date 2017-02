Fotoschau zeigt Heimatbilder Der Fotoenthusiast Siegfried Breuer stellt in der Bibliothek von Radebeul-Ost aus.

Freundlicher Blumenschmuck am Fenster, tief verschneite Landschaften oder feiernde Jugendliche gehören zu den Fotomotiven des Künstlers. © Wolfgang Zimmermann

Geboren wurde Siegfried Breuer im Erzgebirge im idyllischen Städtchen Johanngeorgenstadt. Doch seit einigen Jahrzehnten schon lebt er in Radebeul. Aus seinem einstigen Zuhause hat er die Begeisterung für die Fotografie mit in die Lößnitzstadt gebracht. Und die pflegt er nun schon eine beträchtliche Anzahl von Jahren mit immer noch wachsender Leidenschaft.

Zwar mischen sich unter die von seiner alten Heimat erzählenden Fotografien lange schon auch jene, die von Dresden, Radebeul und anderen Orten seiner neuen Wahlheimat erzählen. Doch immer auch geht der eine oder andere Blick zurück in das Erzgebirge, das für einen Fotografen so unendlich viele Motive bereithält.

Seit dem 4. Februar nun ist eine Fülle von Siegfried Breuers Fotografien im Radebeuler Kulturbahnhof zu besichtigen. Der Fotograf gab dieser Schau den Titel „Der Mensch neben Dir“. Und darunter hat er all das eingeordnet, was ihn in der jüngeren Vergangenheit umtrieb, wenn er mit seiner Kamera unterwegs war. Der Mensch spielt in seinen Fotos tatsächlich fast immer eine Hauptrolle. Als Wanderbursche, als Zeitungsverkäuferin, als Straßenmusikant – aber auch in jenen Bildern, die von der Idylle der erzgebirgischen Heimat des Fotografen erzählen.

Von den riesigen Eiszapfen, die von den Dachrinnen herab wachsen. Vom dichten Nebel, der über dem Tal dem Wanderer die Sicht nimmt. Von der Idylle einer tief verschneiten Landschaft.

Die Landschaft ist als das zweite große Thema zu betrachten, dem sich Siegfried Breuer verschrieben hat. Man kommt eben doch nicht so schnell von jenen Orten los, an die man unzählige Erinnerungen in sich gespeichert hat.

Natürlich bedient Siegfried Breuer in erster Linie das selbstgewählte Thema und zeigt so tatsächlich den Menschen neben sich. In der jeweiligen Landschaft, im jeweiligen Zuhause und auch am jeweiligen Arbeitsort. Darunter mischen sich durchaus auch mal Fotos, die fröhlich lachende und sich mit ihren Bierflaschen zuprostende Jugendliche bei einem Fest zeigen. Aber auch das ist Heimat, ist Erinnerung und ist auch Romantik. Das Motto der Ausstellung ist ein sehr lebendiges.

Die Fotografien von Siegfried Breuer sind noch bis zum 28. April in den Räumen der Stadtbibliothek Radebeul-Ost zu sehen. Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. von 9 bis 19 Uhr. Donnerstags ist die Bibliothek geschlossen.

zur Startseite