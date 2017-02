Fotos vom Valtenbergturm gesucht Zum Jubiläum des Turmes startet Neukich einen Wettbewerb.

Der Valtenbergturm in Neukirch. © Thorsten Eckert

Der Aussichtsturm auf dem Valtenberg bei Neukirch besteht in diesem Jahr 160 Jahre. Gefeiert wird der runde Geburtstag mit einem dreitägigen Bergfest vom 23. bis 25. Juni. Die Vorbereitungen laufen. Dazu gehört ein Foto-Wettbewerb für jedermann, der in diesen Tagen offiziell gestartet wird. „Wir suchen die originellsten Ansichten des Valtenbergturmes“, sagt Bürgermeister Jens Zeiler (CDU). Egal, ob Außen- oder Innenansichten, ob Detail- oder Panoramablick – möglich ist alles, was den steinernen Jubilar in Szene setzt. Bis zum 12. Mai ist Zeit, auf Motivsuche zu gehen. Anschließend werden die Arbeiten in Neukirch ausgestellt. Die Besucher entscheiden auf Stimmzetteln über ihre Favoriten. Die besten Arbeiten sind auch zum Bergfest zu sehen. Außerdem gibt es Urkunden, Medaillen und kleine Sachpreise.

Ergänzt wird der öffentliche Fotowettbewerb von einem Mal- und Bastelwettbewerb in den Neukircher Kindertagesstätten und Schulen. Ausrichter sind die Gemeinde und das Unternehmen Seebald-Design. (szo)

