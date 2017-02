Fotopirsch als Therapie In der Beratungsstelle am Obermarkt stellen die Nutzer Fotos in einer Ausstellung aus.

In der Begegnungsstätte in Waldheim zeigen Nutzer, was ihnen vor den Fotoapparat oder die Handykamera „gelaufen“ ist. © André Braun

Fotos schmücken den Eingangsbereich der Kontakt- und Beratungsstelle (Kobs) für psychisch Kranke am Obermarkt. Sie sind auf vier Plakaten nach Themen geordnet: Natur, Personen, Landschaft und Bäume. Acht Besucher der Kobs haben sich an dem Fotoprojekt beteiligt. Für die Ausstellung wurden 42 aus 800 Bilder ausgewählt. Es ist die zweite Foto-Ausstellung der Kobs. Zu sehen gibt es unter anderem Aufnahmen der Stadt Waldheim, der Zschopau, interessante Gebäudedetails und verschlungene Bäume.

„2015 gab es die erste Ausstellung“, sagt Tom Adamitschka. Er ist Sozialpädagoge und Mitarbeiter der Beratungsstelle. Die Idee, solch eine Ausstellung zu gestalten, hatte die ehemalige Kobs-Mitarbeiterin Ulrike Krause. Sie fotografiert selbst und arbeitet im Döbelner Fotoklub mit. „Es ist eine Möglichkeit, Interesse für andere Dinge zu wecken“, meint sie.

Die Fotoausstellung ist ein Jahresprojekt. An sechs über das Jahr verteilten Tagen arbeiteten die acht Projektteilnehmer an der Ausstellung. Sie fotografierten mit Handy und Digitalkamera, suchten die Fotos für die Ausstellung aus, schnitten Papier zurecht, auf das sie die Bilder klebten.

Eine, die an diesem Projekt beteiligt war, ist Dominique Rost aus Waldheim. Sie ist seit etwa zwölf Jahren Hobbyfotografin und hat dadurch schon Erfahrungen gesammelt. „Fotografiert wurde, was uns in den Sinn kam und uns gefiel“, sagt sie. Auch die Fotos von Ivonne Ihlenfeld und Marco Brand sind zu sehen. Beide wohnen in Waldheim. Ihlenfeld ist durch Dominique Rost zum Fotografieren gekommen. Seit Ulrike Krause und die Leiterin der Kobs Margitta Kluge sie zum Mitmachen aufforderten, fotografieren die beiden. „Anfangs hatten sie Angst, etwas falsch zu machen, auf den falschen Knopf zu drücken“, so Ulrike Krause. „Doch ich forderte sie auf, das Fotografieren zu probieren.“ Durch ihre Hilfe und Anleitung waren die Anfangsschwierigkeiten bald überwunden. Alle Teilnehmer haben durch- und gut zusammengehalten. (hk)

