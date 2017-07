Fotokunst im Supermarkt Im Rewe-Supermarkt auf der Meißner Straße stellt Fotograf Mike Beck eindrucksvolle Bilder des Motivs Wasser vor.

Beim Einkaufen können die Kunden die Bilder betrachten. © Arvid Müller

Das Wasser ist in der Lage, zahllose Effekte wiederzugeben oder zu spiegeln. Zum Beispiel dann, wenn dieses Wasser aufgewühlt wird, wenn es in der Luft zu schweben scheint und dabei Myriaden von Farbeffekten zum Leuchten bringt. Wenn die Farben der Natur sich im Wasser tummeln und das ansonsten so blasse Element Wasser in ein scheinbar künstlerisch bearbeitetes Bild verwandeln.

Solch einen Augenblick mit der Kamera einzufangen, ist die Kunst an sich. Mike Beck hat dieses Experiment nun gewagt und kann auf eine Fülle solcher von der Kamera eingefangenen Momentaufnahmen verweisen. Zu sehen sind derzeit insgesamt 27 Fotografien von Mike Beck im Rewe-Markt von Frank Schaarschuh am östlichen Ende von Radebeul. Diese Bilder wirken durch ihre ganz eigene Poesie, die der Betrachter aber erst entdecken muss.

Da leuchtet in der Abenddämmerung am Flussufer bspw. eine Verkehrsampel in der kräftigen Signalfarbe Rot. Nicht für die Autos auf der Straße, eher als Orientierung für die Schiffe. Oder es perlen Wassertropfen von Schilfblättern herab. Es sind unzählige kleine Wasserfontänen, die – vom Licht angestrahlt – zu tanzen scheinen. Die Wirkung von künstlichem Licht auf der Wasseroberfläche ist geradezu phänomenal, denn das Licht zaubert immer wieder neue Effekte hervor.

Andererseits ging Mike Beck mit seiner Kamera auch ganz nahe an das fotografische Ziel heran, so verwandeln sich beispielsweise die Wassertropfen an einem Schilfblatt dann in eine Versammlung märchenhafter Miniaturen. Geradezu märchenhaft wirkt auch die dunkle Silhouette der Stadt, sie sieht in der aufgehenden Sonne wie ein Bild aus einem Märchen aus.

Das Wasser selbst ist ein geradezu unerschöpfliches Motiv, zeigt sich an einer Stelle in rote, grüne und gelbe Schleier getaucht und zaubert Farbeffekte herbei, die jeden Maler in einen Begeisterungssturm ausbrechen lassen würden. Darunter findet der Betrachter auch die Ausnahme, das könnte zum Beispiel der im Wasser zurückgelassene Supermarkt-Einkaufswagen sein.

Höhepunkt des fotografischen Ausflugs aber ist der kleine Junge, der mit großer Intensität mit dem Wasser spielt. Seine Begeisterung ist für den Betrachter auf jeden Fall ansteckend.

