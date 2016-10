Fotografie, Keramik, Schnitzerei Der neue Kunstmarkt in Langebrück zeigte eine erstaunliche Vielfalt. Zahlreiche Besucher sahen sich die Schau an.

Dimiter Petkow ist ein Langebrücker Holzkünstler mit bulgarischen Wurzeln. Beim neuen Kunstmarkt im Bürgerhaus präsentierte er seine einzigartige Schnitzkunst. Über 40 Aussteller zeigten am Wochenende künstlerische Vielfalt. © Bernd Goldammer

Was für eine Vielfalt! Den Machern des neuen Kunstmarktes in Langebrück ist es gelungen, ganz besondere Akzente zu setzen. Genres wie Fotografie, Malerei, Schmuckgestaltung, Holzschnitzerei, Textilgestaltung, Linolschnitte und vieles andere mehr wurde gezeigt. Das Langebrücker Bürgerhaus war bis unter das Dach mit unterschiedlichsten Werken gefüllt. So zeigte Bernd Lichtenberger Fotografie in vielen Facetten. Dominant sind Tierfotografie und Landschaften. Exzellente Tierfotografie hat er auf dem Computer zu einer besonderen künstlerischen Bildsprache gestaltet. Auch seine Foto-Kalender sind heiß begehrt.

Interessant ist auch die fotografische Arbeitsweise von Paul Walker. Der Engländer wohnt in Langebrück und arbeitet als Musiker und Lehrer. „Ich benutze meine Kamera, um eine Verbindung zwischen mir, der für mich neuen Umgebung und den sich immer verändernden Licht und Formenverhältnissen herzustellen“, macht der Künstler auf seinem Informationsblatt deutlich. Er beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit Fotografie. Seine Arbeiten werden aus Prinzip nicht nachbearbeitet. Er stellt die Dinge in den Farben seiner Empfindungen dar. So wie er den Moment erlebt hat.

Lohnender Weg ins Bürgerhaus

Zu den Entdeckungen des Kunstmarktes gehören auch die Porzellanarbeiten Angelika Sorg. Der Weg ins Bürgerhaus hat sich ganz besonders gelohnt. Stahlplastiken von Petra Westphalen waren ebenfalls zu sehen. Sie hat einen außergewöhnlichen Blick für Fundstücke. Das ist die Quelle ihrer Kunst. Ihre Kreativität lässt einzigartige Plastiken für Gärten oder Innenräume entstehen. Die Künstlerin zeigte auch sehr humorvoll gestaltete Papierobjekte. Mit Raku-Keramik von Martina Hassel und Handwebereien von Christa Kaluza war Breite und Vielfalt zu erleben.

Eine große Überraschung war die Nachlassausstellung des Architekten Helmut Werner. Allein die Vita des gebürtigen Dresdners macht klar, dass er ein international gefragter Künstler war. Sein Erbe wird im Moment aufbereitet. Dimiter Petkow ist ein Langebrücker Holzgestalter mit bulgarischem Ursprung. Beim Kunstmarkt zeigte er einzigartige Schnitzkunst.

Ein weiterer Akzent dieser Ausstellung ist die Verbindung Künstler mit dem kulturellen Alltagsleben in Langebrück. Der Keramikzirkel Langebrück ist ein gutes Beispiel dafür. Er wurde 1959 gegründet. Hier arbeiten ortsansässige Künstler mit Autodidakten zusammen. Der Verein hat 27 Mitglieder. Sie arbeiten in zwei Gruppen jeweils montags und donnerstags in der Zeit von 19 bis 22 Uhr. Vereinsdomizil ist das Bürgerhaus. Die Ergebnisse der Zirkelarbeit waren schon bei vielen Ausstellungen zu sehen. An den Arbeiten der Langebrücker Grundschule war zu sehen, wo die Freude an kreativem Schaffen anfängt. Die wenigsten werden Profis, die Freude am künstlerischen Schaffensprozess aber bleibt meistens lebenslänglich.

Fazit: Es war ein Wochenende mit vielen Begegnungen bei denen Kunst in vielen Facetten thematisiert wurde. Es gab Anregungen vielfältiger Art. Und mit Sicherheit waren auch Kunstfreunde unter den Besuchern, die sich die Visitenkarten der Künstler mitgenommen haben. Gespräche werden demnächst folgen. Kunstankäufe beginnen so. Schon deshalb haben die Organisatoren viel Beifall verdient.

