Fotograf mit sauberer Werbung Hobby-Knipser und das Internet machen es Bernd Walther aus Heidenau schwer. Trotzdem macht er weiter.

Es erschreckte manchen. Baut der letzte Heidenauer Fotograf seine Werbung ab, weil er schließt? Bernd Walther beruhigt: „Wir haben nur die Werbung gereinigt, das war mal wieder notwendig.“ An Schließen denke er nicht. Auch wenn das Geschäft schwieriger werde, weil jeder, der eine Kamera hat, denke, er sei nun Fotograf. Walther hat sein Geschäft auf der Pirnaer Straße in Heidenau-Süd im Dezember 1989 eröffnet und konzentriert sich inzwischen auf Familien- und Passfotos für Ausweise und Bewerbungen. Technik verkauft sich nur sehr schwer. Das gehe eben alles übers Internet, sagt er. Vielleicht helfe ja die nun „saubere Werbung“. Bernd Walther ist jetzt 68 und will erst mal bis 70 weitermachen. Dann werde er weiter sehen und entscheiden, sagt er. Der Vorteil sei, dass er sein Fotogeschäft im eigenen Haus betreibt. Vor vier Jahren verabschiedete sich der Familienbetrieb Leonhardt – bekannt als Foto-Leo – aus Heidenau. Nach 85 Jahren. Auch Veit Leonhardt sagte damals: „Heute macht jeder seine Fotos zu Hause am Computer.“ Er führte das Geschäft seit 2001 in dritter Generation. Es gibt zwar noch drei Fotografen mit Studio in Heidenau, aber keine mit Geschäft. (SZ/sab)

