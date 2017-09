Fotofinish

© G. Enger

Kein Schritt, sondern weniger als fünf Zentimeter trennten Max Fröhlich vom Großenhainer Rollsportverein (roter Laufanzug) vom Sieg bei den offenen tschechischen Marathonmeisterschaften der Speedskater am Wochenende in Most. Das Zielfoto ergab, dass Richard Kudelasek (rechts) knapp die Nase vorn hatte. Die weiteren Großenhainer platzierten sich im knapp 100 Skater starken Männerfeld wie folgt: Max Keuche 16., Norman Häußler 21., Gerold Schröter 33.

Bei den Damen kam Annie Enger vom GRV auf einen tollen dritten Platz. Siegerin wurde Ex-Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein. Milena Wählisch lief auch Platz acht. Der Wettkampf in Most gehörte zur Serie des Mitteldeutschen Skating Cups (MSC). Sie wird mit einem Halbmarathon am Sonntag in Gera beendet. Max Fröhlich steht dabei vor dem Gesamtsieg, Annie Enger vor einem Podestplatz in der Gesamtwertung.

