Fotoerlebnis Likolit Ein Dresdner Filmemacher bietet eine besondere Tour durch die Industriebrache in Kohlmühle. Es sind nur noch wenige Plätze frei.

Für die einen eine triste Ruine, für Lost-Place-Fotografen morbider Charme, den es selten so gibt: die Industriebrache von Likolit in Kohlmühle © Dirk Zschiedrich

Auf eine Reise in eine fast vergessene Zeit können sich Fotografen am 17. Juni begeben. Ziel der Tour ist die Industriebrache von Likolit Kohlmühle. In Expertenkreisen ist die längst der größte Standort in Ostsachsen für Lost Places (verlorene Orte). Die Foto-Tour verspricht faszinierende Industriegeschichte, einmalige Motive und eine Vielzahl außergewöhnlicher Perspektiven. Organisiert wird diese Tour von dem Dresdner Film- und Videoproduzenten und Regisseur Thomas Eichberg. Er bietet solche Aktionen regelmäßig zu verschiedenen Orten an. Diese Angebote sind im Internet über Fotofestival-Sandstein.de zu finden. Treff für die Tour bei Likolit am 17. Juni ist 10 Uhr am Haupteingang zum ehemaligen Linoleumwerk, Sebnitztalstraße 1. Zuerst gibt es eine kurze Einweisung zum Objekt und eine Sicherheitsunterweisung über die Gefahren und Risiken vor Ort. Die Tour ist ausschließlich für fotografierende Teilnehmer gedacht. Wer sich zum Beispiel ein Fotomodell mitbringen möchte, sollte vorher darüber informieren. Die nächste Tour ist für den 9. September geplant.

Kurzfristige Anmeldung und Informationen hier

