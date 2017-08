Fotodokumentation zum Oberlausitztag Zum Tag der Oberlausitz finden wieder zahlreiche Veranstaltungen statt. Im Naturparkhaus Zittauer Gebirge wird Tradition in Form von Fotos aufgezeigt. Diese und andere Veranstaltungen bietet der SZ-Veranstaltungskalender unter sz-veranstaltungskalender.com.

Im Naturparkhaus Zittauer Gebirge findet Montag eine Naturdokumentation zum Oberlausitztag statt. © Archivfoto Matthias Weber

Großschönau Was typisch für die Oberlausitz ist, will das Ehepaar Gerd Goldberg und Christine Goldberg-Holz am Montag, den 21. August, zum Tag der Oberlausitz vorstellen. Und dies ab 12:30 Uhr anhand einer Fotodokumentation unter dem Titel „Tradition und Brauchtum“ im Naturparkhaus Zittauer Gebirge an der Hauptstraße 28 im Erholungsort Waltersdorf. Der Eintritt ist dabei frei.. Bereits am Samstag, den 19. August, lädt in Zittau zudem Nachtwächter Jochen Kaminsky um 21 Uhr zu einer Führung am Salzhaus vorm Wirtshaus „Zum Alten Sack“ ein.

