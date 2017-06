Fotoblick zur Burg versperrt Zwischen Ehrenberg und Kriebstein ist eine beliebte Parkbucht abgesperrt. Des einen Freud ist des anderen Leid.

Die Ansicht auf die Burg Kriebstein ist bei Fotografen sehr beliebt. © Falk Bernhardt Die Ansicht auf die Burg Kriebstein ist bei Fotografen sehr beliebt.

Der Blick auf die Burg Kriebstein von der Straße zwischen Ehrenberg und Kriebethal aus ist allerdings gesperrt.

Sachsens schönste Ritterburg wird meist von der Brücke unterhalb des Felsens mit Blick über das Wehr abgelichtet. Ebenso als Fotomotiv gefragt ist die Ansicht von Ehrenberger Seite über das Zschopautal hinweg. Bislang nutzten vor allem Ausflügler dafür eine der beiden kleineren Straßenbuchten, die sich am Fahrbahnrand der Serpentinen zwischen Ehrenberg und Kriebethal befinden.

Die haben teilweise einen befestigten Untergrund, sind aber keine offiziellen Parkplätze. Der größere Bereich, vom dem aus man bereits die Burg sieht, ist seit einigen Tagen nicht mehr erreichbar. Eine massive Leitplanke trennt diesen komplett von der Staatsstraße 32 ab. Grund dafür ist laut Landratsamt eine illegale Müllkippe, die immer wieder für Ärger gesorgt hatte.

„Die illegalen Abfallablagerungen sind im März durch den Landkreis als öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger beräumt worden“, erklärte nun Pressesprecher André Kaiser. „Im sofortigen Anschluss erfolgte als ablagerungsverhindernde Maßnahme die Aufstellung von Stahlgleitwänden durch die Straßenmeisterei“, ergänzte er. Dies hatte im Frühjahr auch der Waldbesitzer Johannes Hanöffner gefordert. Er beklagte wiederholte Müllablagerungen in seinen Waldstücken.

Die nun erfolgte Maßnahme sei laut Landratsamt in Abstimmung mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) erfolgt. „Weitere illegale Abfallablagerungen in diesem Abschnitt sind uns gegenwärtig nicht bekannt“, so Kaiser am vergangenen Freitag. Dass der Müllproblematik damit anscheinend dennoch kein Riegel vorgeschoben werden konnte, schilderte Matthias Löwe am Dienstag auf DA-Nachfrage: „Am Montag war nur eine Parkmöglichkeit gesperrt, und zwar die obere. Dafür war die untere frei und voller Müll.“ Löwe ist in der Region für seine Fotografien bekannt – die Burg Kriebstein ist eines seiner Lieblingsmotive.

Wo vor einiger Zeit neben der Straße sogar noch Lkw standen, kann nun nicht mal mehr ein Kleinwagen anhalten – für Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK) auch keine Lösung: „Uns hat das schon etwas überrascht. Natürlich weiß ich, wie gern und oft dort Autos angehalten haben. Die Leute wollten einfach die Burg in ihrer ganzen Schönheit im Bild festhalten.“ Aus touristischer Sicht sei die komplette Sperrung der Straßenbucht keine gute Lösung. „Vielleicht könnte man das so lösen, dass noch ein Pkw, aber eben kein 40-Tonner mehr anhalten kann.“

Matthias Löwe bedauert den Entschluss, kann die Intention allerdings verstehen. Denjenigen, die die Burg gern schön in Szene setzen möchten, empfiehlt er, die ausgeschriebenen Parkplätze zu nutzen und einen Spaziergang zu machen.

Heinz Thieme von den Waldheimer Fotofreunden ergänzte: „Vom Wehr aus hat man einen Wahnsinnsblick auf die Burg.“ Er findet es schade, dass der beliebte Fotopunkt an den Serpentinen zwischen Ehrenberg und Kriebethal nun nicht mehr anfahrbar ist. Er befürchtet, dass sich Fotofreunde dennoch nicht davon abhalten lassen, ihn weiterhin zu nutzen. „Sie parken vielleicht an einer anderen Stelle am Steinbruch, laufen über die Straße und übersteigen die Absperrung. Das halte ich jedoch für sehr gefährlich“, sagte er.

