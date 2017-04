Foto gibt Rätsel auf

Ein historisches Klassenfoto (Auschnitt) mit Lehrern und Betreuern einer tschechischen Schule in Bernbruch. Wer weiß etwas dazu? © privat

Am SZ-Lesertelefon der Lokalredaktion meldete sich jüngst Anneliese Synnatschke aus Kamenz. Sie hat in privaten Unterlagen ein historisches Klassenfoto entdeckt, das nicht nur wegen seiner Tiefenschärfe überrascht hat. Vor allem das Motiv ist es. „Es zeigt eine Klasse mit Lehrern und Betreuern einer tschechischen Schule in Bernbruch.“

Wie ist das möglich?, fragt sich die Leserin. Hat es in Kamenz und Umgebung um 1900 herum wirklich eine tschechische Schule gegeben? Stadtarchivar Thomas Binder hat selbst ein ähnliches Foto im städtischen Bestand, aber bisher nichts Belegtes zum Thema in den Unterlagen gefunden. „Es ist aber möglich, weil die hiesige Glasindustrie sehr stark von böhmischen Glasbläsern mit aufgebaut worden war.“ Womöglich hatten die Glas-Experten auch ihre Familien, ihre Kultur und ihre Schulbildung mit in die Lausitz gebracht – organisiert über Vereine. SZ-Lokalredaktion und Stadtarchiv fragen nun gemeinsam bei der Leserschaft nach möglichen Zeitzeugen oder Nachfahren dieser interessanten Episode in der Kamenzer Geschichte. (szo)

zur Startseite