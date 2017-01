Forum zur OB-Wahl Die drei Kandidaten stellen sich in der Kleinkunstbühne den Fragen der Pirnaer und der SZ.

Am 15. Januar wählen die Pirnaer ihren Oberbürgermeister für die kommenden sieben Jahre. Drei Kandidaten gibt es: Amtsinhaber Klaus-Peter Hanke (parteilos), die Unternehmerin Ina Hütter (CDU) und den Tischlermeister Tim Lochner (parteilos). Was sind ihre Vorhaben, ihre Konzepte für Pirna in den kommenden sieben Jahren? Ist es tatsächlich realistisch, dass die Kreisstadt wieder einen großen Veranstaltungssaal bekommt? Wie geht es am Natursee in Copitz weiter? Hat das lange versprochene innerstädtische Einkaufszentrum überhaupt noch eine Chance?

Diesen und weiteren Fragen werden sich die Kandidaten stellen, und auch Fragen aus dem Publikum beantworten. Das Forum beginnt am 4. Januar um 18.30 Uhr in der Kleinkunstbühne Q24 auf der Niederen Burgstraße. Der Eintritt ist frei. (SZ)

zur Startseite