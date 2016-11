Fortschritt setzt auf Adventstradition Die Genossenschaft läutet mit eigenem Weihnachtsmarkt den Advent ein. Vor allem Ehrenamtliche packen an.

Bärbel Friebel (links) und Helga Piep übergeben Domenik (4) seinen Preis. Der Weihnachtsmarkt der WG-Fortschritt entlässt Gewinner. © André Braun

Domenik hat am Sonnabend besonders viel Glück: Gleich dreimal gewinnt er am Glücksrad des Weihnachtshäuschens ein Auto. Es sind die ersten Weihnachtsgeschenke dieses Jahr. Für den vierjährigen Domenik beginnt die Weihnachtszeit bei der WG Fortschritt.

Deren Weihnachtsmarkt an der Blumenstraße gehört zu den jährlich veranstalteten Aktionen. Zusammen mit dem Sommerfest ist er die größte Veranstaltung der Genossenschaft. Der geschäftsführende Vorstand Stefan Viehrig freut sich über den großen Zuspruch. „Dieses Jahr spielt sogar das Wetter mit. Dadurch kommen nochmal mehr Besucher“, so Viehrig.

Das kann auch die ehrenamtliche Helferin Bärbel Friebel bestätigen. „Es sind mehr Gäste als letztes Jahr. Das Weihnachtshäuschen ist immer gut besucht, vor allem am Glücksrad tummeln sich viele Kinder“, berichtet sie. Mit ihren drei Freundinnen Jutta Niklas, Hanna Gruner und Helga Pieper betreut sie das Weihnachtshäuschen. Die Preise, die man beim Glücksraddreh, bei der Tombola und verschiedenen anderen Aktionen gewinnen kann, wurden größtenteils von Sponsoren bereitgestellt. Der Erlös aus diesen Spielen soll genau wie die Einnahmen der anderen Weihnachtsbuden an gemeinnützige Organisationen gespendet werden. Laut Viehrig geht das Geld dieses Jahr an den Verein Lebenszeit Leisnig und an die Diakonie Döbeln. Der Weihnachtsmarkt ist der letzte Höhepunkt für die WG Fortschritt im Jahr. Das lädt zu einem kurzen Rückblick ein: „Die unternehmerischen Ergebnisse waren sehr gut. Das 2006 eingeführte neue Marketingkonzept zeigt seine Wirkung. Wir vermieten derzeit etwa 700 Wohnungen in Döbeln, weitere befinden sich im Bau“, so Vorstand Viehrig. Bis Sommer nächsten Jahres beispielsweise sollen 24 neue Wohnungen in der ehemaligen Schule in Döbeln Ost entstehen.

Doch es gibt auch eine Herausforderung, der sich die WG Fortschritt in den nächsten Jahren stellen muss: Der Altersdurchschnitt der Mieter der Wohnungsgenossenschaft liegt bei über 60. „Das ist natürlich kein Problem. Aber wir wollen gerade unseren älteren Mietern in nächster Zeit verstärkt helfen, indem wir Leistungen von Pflegediensten vermitteln und altersgerechte Wohnungsumbauten unterstützen“, so Viehrig. Bis 2022, also innerhalb der nächsten fünf Jahre, soll dieses neue Konzept umgesetzt werden.

