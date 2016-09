Fortbildung im Olympiastadion Ein außergewöhnliches Geschenk: Andreas Kügler hospitiert bei Hertha BSC.

Ausflug in eine andere Welt: Andreas Kügler durfte im Berliner Olympiastadion ein paar Runden auf dem Rasenmäher drehen. © privat

Er hatte Geburtstag am 16 . August, den 50. – Andreas Kügler vom SV Aufbau Waldheim. Beim Kreisoberligisten ist er nicht nur Trainer der ersten Mannschaft, sondern auch die gute Seele im Verein. So kümmert er sich darum, dass die Kicker ordentliche Bedingungen zum Fußballspielen haben und fungiert zudem als stellvertretender Abteilungsleiter. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, was ihm seine Sportkameraden zum Ehrentag schenkten: Eine Hospitation im Berliner Olympiastadion, wie der Rasen für ein Fußballspiel der Bundesliga vorbereitet wird.

„Wow“, dachte Kügler nur, als er den Gutschein überreicht bekam. Normalerweise hatte er sich schon dafür interessiert, wie es bei einem Bundesligaverein abläuft. Schatzmeister Renee Läßig hatte die Sache in Absprache mit Küglers Lebensgefährtin in die Hände genommen und die verantwortlichen bei Hertha BSC waren sofort begeistert und meinten, solch ein Geburtstagsgeschenk hätte es noch nie gegeben.

Mit eher gemischten Gefühlen trat Andreas Kügler vergangenen Freitag die Reise in die Hauptstadt an. Zum Ausflug in eine größere Welt des Fußballs, als er sie kennt. Greenkeeper Allan aus Großbritannien bestellte den Waldheimer dann für Sonnabendmorgen 7 Uhr ins Stadion. „Der Rasen wurde kontrolliert und festgelegt, ob ein- oder zweimal gemäht wird“, erklärt Kügler. „Die Rasenhöhe ist immer zwischen 2,5 und 2,8 Zentimeter. Am Sonnabend war dann ein Schnitt nötig, am Sonntag zwei. Einmal für längs und einmal für quer. Zentimetergenau.“ Dass Mähen dauerte dann mit zwei Spindelrasenmähern anderthalb Stunden. „Das hat es früher schon bei Dynamo Waldheim so gegeben“, sagt Kügler, der auch mal auf den Mäher durfte und verrät: „Und auch sonst kochen die nur mit Wasser.“ So würden die Linien auf dem Platz nicht mit GPS, sondern mit Schnur und Farbsprühgerät aufgetragen. „Es wird alles von Hand gemacht, wobei es, wenn man über den Platz fährt, nicht so ’huppelt’ wie in Waldheim“, erzählt Andreas Kügler und dass Allan gelacht hätte, als er ein Foto vom Aufbau-Platz zeigte. „Katastrophe! Wenn du kein Wasser hast, brauchst du nicht düngen, dann kannst du wegschieben!“, so der Brite. Das wird Kügler nicht, sondern im Rahmen der Waldheimer Möglichkeiten weiter versuchen, das Beste draus zu machen.

Beeindruckt zeigte sich Andreas Kügler dann, als die gesamte Fernsehtechnik im Stadion eingebaut wurde. „Das sind unendlich viele Kabel. Das ist schon interessant, wie das alles geschieht“, sagt der Sachse, der sich dann noch den 2:0-Sieg von Hertha gegen Schalke 04 ansah. Genauer hinsehen, wenn Hertha spielt, wird Andreas Kügler künftig schon, Fan vom Berliner Club würde er aber dennoch nicht. „Von Allan aber schon. Was der an sieben Tagen in der Woche leistet, ist schon enorm. Vor allem am Spieltag“, sagt Kügler über den Briten, der meinte, sein Rasen sei krank. „Das kann ich nicht sagen“, lacht Kügler, wenn er da an seinen Waldheimer Rasen denkt.

Und so erzählt der Waldheimer , dass er am Montag einen Kulturschock bekommen hätte, als er auf dem Waldheimer Sportplatz stand. „Ich habe ein Foto vom Olympiastadion in die Aufbau-Facebook-Gruppe gestellt mit dem Kommentar: So sieht der Aufbau-Rasen im Jahr 3 000 aus“, sagt Andreas Kügler und kündigt an: „Die drei Tage haben schon meinen Ehrgeiz geweckt, die Bedingungen zu verbessern.“ Seine Aufbau-Kicker wird es freuen.

