Forststeig-Eröffnung steht nichts mehr im Wege Im April 2018 wird der Wanderweg in der Sächsischen Schweiz freigegeben, selbst wenn es Horstschutzzonen gibt. Für Jugendliche werden die Übernachtungstickets günstiger.

© Symbolfoto: dpa

Sächsische Schweiz. Sechs Jahre nach der ersten Beratung zum Thema Forststeig wird das Großprojekt des Forstbezirks Neustadt Wirklichkeit. Am 14. April 2018 wird der rund 100 Kilometer lange Wanderweg in der linkselbischen Sächsischen Schweiz offiziell eröffnet. „Wir werden am Termin festhalten, trotz Sturm“, sagt der Leiter des Forstbezirks, Uwe Borrmeister. Damit zielt er auf die Schäden ab, die Sturm Herwart Ende Oktober in den hiesigen Wäldern hinterlassen hat. Für den Forststeig gibt es aber keine Sicherheitsbedenken mehr.

Zuletzt hatte auch das Thema Wildvögel die Entwickler des Forststeig-Projektes noch einmal beschäftigt. Naturschützer befürchten, dass die Wegeführung zu nah an Brutgebiete von Uhu, Schwarzstorch oder Wanderfalke gelegt wird. Borrmeister versicherte, dass auch darauf geachtet werde. Erstens sei die ursprüngliche Planung des Wegs bereits an zwölf verschiedenen Stellen zur Ursprungsplanung korrigiert worden. Das allerdings auch aus anderen Gründen als nur den Vogelschutz. Zudem stellte Borrmeister klar, dass es Umleitungen geben werde, falls es Horstschutzzonen wegen brütender, geschützter Arten geben sollte. Das gelte im Übrigen wie überall in der Sächsischen Schweiz. Seit Langem gibt es diesbezüglich auch ein Kooperationsprojekt mit dem Sächsischen Bergsteigerbund im Elbsandstein. Dort weisen ehrenamtliche Horstwachen Wanderer auf die Notwendigkeit von Wegsperrungen hin.

Des Weiteren werde es ein Monitoring für das Brutverhalten von Uhu, Schwarzstorch und weiteren Vogelarten geben. Das werde von der Nationalparkverwaltung begleitet. Der Forststeig verläuft zwar nicht durch den Nationalpark. Dieser befindet sich auf der anderen Elbseite. Dennoch ist die Nationalparkverwaltung als Naturschutzfachbehörde für das gesamte Landschaftsschutzgebiet zuständig, zu dem auch die Forst- und Waldgebiete auf der rechten Elbseite gehören. Um Tieren Ruhe und Rückzugsgebiete zu geben, soll der Forststeig von November bis einschließlich März geschlossen bleiben.

Willys Ruh’ bleibt Spitze zurück 1 von 3 weiter Verkaufte Tickets 2017 für Trekkinghütten und Biwakplätze: 1350; davon 338 direkt beim Forstbezirk Neustadt, der Rest an Verkaufsstellen – in Dresden 525, in Sächsischer Schweiz 487; Eingelöste Tickets 2017: 748; davon 341 von Anfang April bis Ende Juli, 407 von August bis Ende Oktober; Beliebteste Hütte ist weiter Willys Ruh (243 Übernachtungen), dahinter folgt Rotsteinhütte (192); Quelle: Forstbezirk Neustadt

Beliebt wie der Malerweg







„Wir können nicht alle Konflikte vorhersehen“, sagt Nationalparkchef Dietrich Butter. Es gebe sensible Bereiche, durch die der Weg führt. Das sind beispielsweise Felsformationen am Papststein oder im Grenzgebiet zu Tschechien. „Da müssen wir gucken, ob es Auswirkungen gibt und wie wir darauf reagieren“, sagt er. Deshalb sieht der Nationalparkleiter die Wegführung als etwas Lebendiges, das keineswegs als statisch zu betrachten ist. Ziel sei ein Interessenausgleich. „Wir wollen den Menschen nicht raus aus der Natur haben. Sie muss aber in ihrer besonderen Art erlebbar sein“, sagt Dietrich Butter.

Dass es dafür einen Bedarf gibt, das kann der Forstbezirk mit Zahlen belegen. Entlang des neuen Forststeigs betreibt die Behörde mehrere Trekkinghütten und Biwakplätze. Dafür werden Übernachtungstickets verkauft. Die Zahlen sind in diesem Jahr gegenüber 2016 stark gestiegen. Wurden im Vorjahr knapp 600 Tickets verkauft, waren es 2017 schon 1 350. Und das, obwohl der Forststeig noch gar nicht ausgeschildert ist oder beworben wird. Spätestens zur Eröffnung im April 2018 soll es aber eine Broschüre, ein Faltblatt und eine eigene Internetseite geben. Zum Monitoring gehört übrigens auch, dass auf dem Weg Zählgeräte angebracht werden.

Der Eröffnung des Forststeigs steht nichts mehr im Wege. Zwar sind die Wegweiser und Markierungen erst zu 90 Prozent angebracht. Die letzten Schilder werden planmäßig nach dem Winter aufgestellt. Zudem sind noch Infotafeln geplant. „Hier sind wir noch in der Abstimmung der genauen Standplätze“, sagt Borrmeister.

Laufe alles in der bisherigen Dynamik weiter, glaubt er, dass der Forststeig mal so bekannt werden könnte wie der Malerweg in der Sächsischen Schweiz. Dabei ist ihm aber bewusst, dass auf dem Forststeig nie so viele Menschen laufen werden. Möglicherweise werden es aber mehr Jugendliche sein. Für sie wurden die Übernachtungspreise – der sogenannte Pflegeaufwand – in Trekkinghütten und auf Biwakplätzen von fünf auf einen Euro reduziert.

zur Startseite