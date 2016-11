Forststadt plant Internetausbau Weil ein gemeinsames Projekt aller Kommunen im Landkreis nicht zustande kommt, will Tharandt jetzt selbst planen.

Tharandt will den Breitbandausbau voranbringen. © Symbolfoto: dpa

In der jüngsten Sitzung des Tharandter Stadtrates haben die Räte beschlossen, den Breitbandausbau in ihrer Stadt voranzubringen. Konkret geht es in einem ersten Schritt darum, beim Bund 50000 Euro für die Planung des Ausbaus zu beantragen.

In der Stadtratssitzung wurde deutlich, dass die Verwaltung und sämtliche Fraktionen es bedauern, dass im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ein kreisweites Ausbauprogramm gescheitert ist. So sagte etwa Markus Gilak von der Freien Wählergemeinschaft: „Wir wollen dem Tiefschlaf im Pirnaer Landratsamt nicht länger tatenlos zusehen und begrüßen es deshalb, dass die Stadt nun selbst aktiv wird.“ Ziel der Stadt ist es, dass in ein paar Jahren alle Ortsteile mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde durchs Internet surfen können. Derzeit sind die Tharandter Bürger im Schnitt mit zwei bis zehn Megabit pro Sekunde im Netz unterwegs.

Der Uni-Standort der Technischen Universität Dresden unterhält in Tharandt wegen des Datenschutzes und aufgrund höherer Übertragungsraten ein eigenes, schnelles Campusnetz. Doch diesem kann sich die Stadt nicht einfach anschließen.

zur Startseite