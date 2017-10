Forstmann und Fischer Am letzten Oktoberwochenende findet traditionell das Fisch- und Waldfest statt – mit einem Programm für die ganze Familie.

Die Fischzüge am Moritzburger Schlossteich sind in jedem Jahr der Höhepunkt des Abfischens der Moritzburger Himmelsteiche. Insgesamt 24 bewirtschaftet die Teichwirtschaft Moritzburg GmbH. Der Schlossteich gehört zu den großen Gewässern, aus denen im Herbst die seit dem Frühjahr zum Verkaufsgewicht herangefütterten Speisefische geholt werden. Vor allem Karpfen, aber auch Schleien, Hechte und sogar Welse.

In diesem Jahr hofft Henry Lindner, der Geschäftsführer der Teichwirtschaft bei den Fischzügen am Sonnabend und Sonntag auf besonders volle Netze. Denn der bisherige Ertrag lässt ein schlechtes Gesamtergebnis erwarten. Statt der erwarteten mindestens 150 Tonnen rechnet der Teichwirt inzwischen am Ende nur noch mit um die 100 Tonnen. „In den Schlossteich haben wir im Frühjahr 12 000 Satzfische eingebracht“, sagt Henry Lindner. „Das sollte für 20 Tonnen Fisch reichen.“

Um noch etwas mehr Fisch für den Verkauf in die Hälteranlage der Teichwirtschaft in Bärnsdorf zu bekommen, wurde am vergangenen Freitag sogar ein außerplanmäßiger Fischzug am Dippelsdorfer Teich gestartet. Eigentlich wird der nur alle zwei Jahre abgefischt. Da er stark verschlammt ist, wird das Wasser nicht abgelassen, sondern mit einem 100-Meter-Schleppnetz gefischt. „Als wir angefangen haben, es einzuholen, war es sehr voll“, sagt der Geschäftsführer. Doch dann seien es plötzlich immer weniger Fische geworden. Der Grund: Irgendein Hindernis am Teichboden hatte ein drei Meter großes Loch in das Netz gerissen. „Am Ende haben wir so nur 500 Kilo geerntet.“ Ganz unzufrieden ist Henry Lindner dennoch nicht. „Wir haben hier in der Vergangenheit schon fast alles gehabt: von zwei, drei Karpfen bis zu sechs Tonnen.“

Eine im Großen und Ganzen positive Bilanz für dieses Jahr zieht der andere wichtige Partner des von der gemeindeeigenen Kulturlandschaft Moritzburg GmbH (KLM) organisierten Fisch- und Waldfestes, Markus Biernath, der Leiter des SachsenforstBezirks Dresden. „Bei dem insgesamt eher feuchten Wetter sind die Bäume sehr gut gewachsen.“ Allerdings auch das Unkraut, was in den jungen Beständen einen größeren Pflegeaufwand erforderte. Der Sturm vom 21. Juni hinterließ im Bereich Königsbrück allerdings auch 30 000 Kubikmeter Schadholz. Der Moritzburger Wald blieb davon allerdings unberührt.

Auf seiner Festfläche, dem Schlossparkplatz, widmet sich der Sachsenforst diesmal dem Thema „Forstwirtschaft im Wandel – Motoren halten Einzug im Wald“. Bei der Präsentation dreht sich dabei alles um die erste Technisierungswelle in der Forstwirtschaft. Zu sehen sind historische Handarbeitsgeräte wie Fällaxt und Schrotsäge, die ersten Zweimann-Motorsägen, heute standardmäßig eingesetzte Motorkettensägen mit Verbrennungsmotoren und die neuste Generation von leistungsstarken Elektrokettensägen. „Es wird auch gezeigt, dass mit Motorsägen nicht nur Bäume gefällt, entastet und zerschnitten werden können, sondern es entstehen auch echte Kunstwerke“, so der Forstbezirksleiter.

In der Holzrückung wurden die arbeitsamen Rückepferde mehr und mehr von der technisierten Rückung mit Traktor und Rückeschlepper abgelöst. Allerdings werden die Vierbeiner auch heute im Wald eingesetzt. Neben diesen kann ein original Lanz Bulldog aus dem Jahr 1938 bestaunt werden.

Pilzberater, Kräuterfrau, Jäger, Holzkünstler, das Waldschulheim Wahlsmühle mit Rückefahrzeugen zum Selberbasteln, die IG Friedewald mit Nistkasten- und Vogelhäuschenbau, der kreative Bahnhof Klotzsche mit Basteln mit Naturmaterialien und das Museum der Westlausitz freuen sich auf interessierte Besucher. Das zum Forstbezirk Dresden gehörige Wildgehege kann erstmals direkt vom Fisch- und Waldfest aus mit einer Kremserfahrt und Führung besucht werden.

Zu den Anziehungspunkten des Festes gehören neben den moderierten Fischzügen auch die Fischversteigerungen mit Alf Mahlo und das Schaukochen im Festzelt mit Daniel Fischer. In diesem Jahr will er Karpfen-Brot-Salat, Räucherfischsuppe und Brandade live zubereiten. Letztere natürlich mit Karpfen, statt wie im Originalrezept mit Stockfisch. Unterstützung bekommt Fischer erstmals von zwei Moritzburger Köchen. Am Sonnabend steht ihm der Küchenchef vom Traditionsgasthaus Adams Gasthof Uwe Haufe zur Seite. Die Brüder Bernd und Uwe Haufe haben in diesem Jahr den Gasthof übernommen. Am Sonntag gibt sich dann der Chef vom Schlossrestaurant Martin Baumgartner die Ehre. Am Samstagabend lädt er zudem erstmals zu einem königlichen Karpfenmenü ins Schlossrestaurant ein.

Ein buntes Marktreiben mit über 100 Händler, Musik, Spielmöglichkeiten, Greifvogel- und Fechtshows und ein Lampionumzug mit Barockfeuerwerk am Samstagabend runden das Programm ab.

Großparkplätze mit Shuttleservice stehen zur Verfügung aber auch die Lößnitzgrundbahn und Linienbusse können für die An- und abreise genutzt werden. Die seit diesem Jahr neue Direktverbindung der VGM zwischen Meißen und Moritzburg – die Linie M – bietet am Festwochenende zwei zusätzliche Fahrten an. Jeweils 17.34 und 19.34 Uhr ab Moritzburg.

