Forstfestumzug der Superlative Der blütenreiche Auszug übertraf am Montag vieles. Da hatten auch die Planer mit 1 400 Kindern alle Hände voll zu tun.

Die traumhafte Blütenpracht zog sich durch den gesamten Festzug. Fast 1 400 Schülerinnen und Schüler Kamenzer Schulen nahmen 2017 daran teil. Eine Rekordzahl. Dazu kamen fünf Orchester und Spielmannszüge. Wer es verpasst hat – am Donnerstag um 13.30 Uhr startet der zweite Auszug auf dem Schulplatz. © Rene Plaul

Das war wieder wirklich ein Augenschmaus! Die Kamenzer Gärtner hatten sich übertroffen in der Ausstaffierung der Kamenzer Kinder. Die zogen am Montagmittag bei angenehmen Temperaturen durch die Altstadt – mit den wundervollsten Kränzen, Bögen, Füllhörnern, Lyren, Körbchen, Geren und Fahnen in Händen und Armen. Das Kamenzer Forstfest wurde seinem Ruf als größtes und besonderes Schul- und Heimatfest einmal mehr gerecht!

Das hat seine Gründe. An Lokalpatrioten mangelt es nämlich zurzeit nicht in der Stadt. Vor allem die Jugend hat den Forstfestumzug in den letzten Jahren für sich entdeckt. Die Teilnehmerzahlen von fast 1 400 Schülerinnen und Schülern sprechen für sich. 2016 waren es noch 1 276. Was auch schon enorm war. Immer mehr Neunt- bis Elftklässler wollen nämlich am Zug teilnehmen. Man möchte gern sich selbst und auch Flagge für Kamenz zeigen. Wie schön! „Das begrüßen wir natürlich“, meinte auch der Vorsitzende des Forstfestfördervereines Volker Schmidt im Vorgang.

Zuletzt waren es etwa 330 ältere Teilnehmer. Die Schüler aus der achten bis zur elften Klasse liefen in all den Jahren immer in den sogenannten Sternen mit, welche den Zug eröffnen und die einzelnen Klassenstufen voneinander trennen. Doch so ein Stern hat seine festen Regeln: Zwölf bis 16 Schüler tragen hier vornehmlich Lyren, Füllhörner, Heide- und Eichenkränze. Mehr gehören nicht hinein. „Wir haben lange überlegt, wie wir den Ansturm bewältigen können. Und haben uns entschieden, für die Achtklässler, die früher auch in den Sternen mitliefen, eine extra Abteilung zu schaffen“, so Schmidt. Die sechs achten Klassen der beiden Kamenzer Mittelschulen sah man also am Montag erstmals im Klassenverband versammelt. Dafür griff die Stadt tief in die Kasse. Denn es mussten unter anderem sechs neue Klassenfahnen genäht und bis 35 neue Kränze finanziert werden. Ein Kraftakt, der mit Unterstützung der Volksbank Bautzen, dem Möbelhaus H&H sowie dem Caravan-Reisemobile Eyke möglich wurde.

Der Festzug muss bis ins Detail geplant werden

Auch die über viele Jahre eingespielten Umzugsplaner um Martina Laube und Steffen Mangold hatten aus genanntem Grund alle Hände voll zu tun. Am Computer wurde vorher alles erarbeitet. Der akribisch geplante Festzug muss bis ins Detail sitzen, die zahlreichen Schleifen auf dem Schulplatz und Markt bewältigt werden. Biegt nur eine Klasse falsch ab, könnte der gesamte Zug ins Straucheln kommen. „Wenn wir am Montag die Generalprobe hinter uns haben, sehen wir ja, ob alles klappt“, merkte der Kamenzer etwas selbstironisch im Vorfeld an. Und gegen 15 Uhr gab es dann Aufatmen: Alles wunderbar gelaufen! Dem Donnerstagumzug kann entspannt entgegengesehen werden.

„Das Wetter kam uns außerdem zu Hilfe“, so Steffen Mangold. „Wenn es 30 Grad Hitze gewesen wären, hätte man noch ganz andere Dinge berücksichtigen müssen“, sagt er. In den letzten heißen Jahren reichte die Stadtverwaltung deshalb Getränke auf dem Marktplatz sowie am Ende der Umzugsstrecke. Nun – die gab es diesmal am Schluss auch, doch die Schüler kamen nach über einstündigem Marsch nicht ganz so ausgetrocknet an. Auch wenn so manchem die kleinen Arme schmerzten. So ein Kranz hat sein Gewicht.

Der Höhepunkt im Sommer

Doch mit sichtbarem Stolz trugen die Mädchen und Jungen die schöne Last durch die Straßen. Am Rande wurden sie natürlich von ebenso stolzen Eltern, Großeltern und dem Rest der oft weit angereisten Verwandtschaft begrüßt und fotografiert. Für die Kamenzer Schüler sind die Forstfestumzüge nach wie vor ein Höhepunkt im Sommer. Das honorierten Tausende Zuschauer am Straßenrand mit bewunderndem Nicken und spontanen „Ohs“ und „Ahs“. Der Trend zu Heimatliebe und Verbundenheit hat neuen Schwung aufgenommen. Auch der Schulleiter der 2. Oberschule Kamenz, Stefan Cyriax, bekräftigte dies in seiner Festrede auf dem Marktplatz. „Die Stadt wächst und entwickelt sich derzeit weiter zu einem wundervollen Lebensmittelpunkt“, sagte er. Dass bei all dem lebendigen Treiben auch die Kamenzerin Elfride Westphal mit ihren 103 Jahren noch einmal auf den Rathausbalkon geladen war, fanden viele toll. Damit erfüllte sie sich übrigens einen langgehegten Traum. Sie selbst war natürlich früher auch beim Umzug dabei. Ehrensache für jeden Kamenzer!

