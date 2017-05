Forstfesteintritt wird etwas teurer Der Stadtrat hat der neuen Festplatzordnung zugestimmt. Sie soll den weiter steigenden Anforderungen an die Sicherheit Rechnung tragen, heißt es.

Der Eintritt fürs Kamenzer Forstfest wird teurer. © René Plaul

Ab diesem Jahr wird auf dem Rummel zum Forstfest auch am Eröffnungsfreitag und am Schlussdonnerstag Eintritt genommen. Der Stadtrat hat jetzt damit vor allem den weiter gewachsenen Sicherheitsanforderungen bei Menschenansammlungen aller Art Rechnung getragen. So muss auch an beiden Tagen ein Einlasskontrolldienst eingesetzt werden. Die Mehrkosten von etwa 3 000 Euro sollen teilweise auch über die Eintrittspreise abgedeckt werden.

Die Tageskarte für den Freitag beträgt 2,50 Euro wie an allen anderen Tagen, am Donnerstag werden 2 Euro fällig. Das wirkt sich auch auf die Wochenkarte mit den Bändern aus. Ihr Preis steigt im Vorverkauf von fünf auf sechs Euro, außerdem wird sie erstmals auch an den Abendkassen angeboten – dann für 7 Euro. Der forstfestfreudige Kamenzer nutzt in der Regel die Wochenbänder-Karte.

Die neue Satzung regelt auch einen Gruppenrabatt für den Tageseintritt. Ab 20 Personen aus Firmen, Institutionen oder Vereinen werden nur 2 Euro Eintritt fällig. Auch die Festplatzzeiten wurden an einigen Tagen verändert. Ab 2017 gilt folgende Rummelöffnung: Freitag 18 bis 0.30 Uhr, Sonnabend 15 bis 3 Uhr, Sonntag 13 bis 24 Uhr, Montag bis Mittwoch 15 bis 24 Uhr und Donnerstag von 15 bis 21 Uhr.

