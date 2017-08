Forstfakultät saniert Das Denkmal in Tharandt erhält den alten Anblick zurück. Nun fehlt noch ein wichtiges Detail.

Das Hauptgebäude der Fachrichtung Forstwissenschaften in Tharandt wird saniert. © Archivfoto: SZ/Stock

Das Hauptgebäude der Forstfakultät in Tharandt ist bald fertig saniert. Bis September soll noch die Behelfstür am Haupteingang auf der Pienner Straße verschwinden. Sie diente vor allem dem Schutz der originalen Tür, weil diese – wie das Haus – unter Denkmalschutz steht, erklärt Petra Brommer vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, das für die Sanierung der Einrichtung verantwortlich ist.

Das Denkmal, in dem sich die Forstfakultät der Technischen Universität Dresden befindet, wurde für 970 000 Euro saniert. Dazu gehören ein neuer Hörsaal im Anbau und ein neues Datennetz. Außerdem wurde das gesamte Haus barrierefrei zugänglich gemacht und die Fluchtwege baulich so verändert, dass die originale Eingangstür in Zukunft nicht mehr brandschutzrechtlichen Zwecken dienen muss, sondern nur noch der Repräsentation dient, erklärt Brommer. Sobald die neuen Fluchtwege von Personal und Studenten genutzt werden können, soll die Behelfstür am Haupteingang abgebaut werden. Der Tharandter Otto Wienhaus, der früher selbst an der Fakultät lehrte, hatte sich auch dafür eingesetzt, dass die wenig attraktive Behelfstür bald verschwindet.

zur Startseite