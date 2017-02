Forstbezirk verkauft Brennholz

Der Forstbezirk Bärenfels bietet wieder allen Interessenten abfuhrbereites Brennholz zum Kauf an. „Das Holz liegt aufgearbeitet an Abfuhrwegen und hat in der Regel eine Länge von zwei Metern“, informiert Kristina Funke vom Forstbezirk.

Das Abgabevolumen variiert zwischen Kleinmengen von zwei Raummetern und größeren Kontingenten bis zu 20 Raummeter. Die Preise sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken und liegen je nach Baumart zwischen 22 Euro je Raummeter für Nadelholz bis zu 28 Euro je Raummeter bei Rotbuche und Eiche. Wer Interesse hat, kann sich beim zuständigen Revierförster oder beim Forstbezirk Bärenfels melden.

Das vom Forstbezirk angebotene Holz wurde zwei Jahre trocken gelagert. Dieses Holz erreicht eine Holzfeuchte zwischen 15 und 25 Prozent. Für die Verbrennung im Ofen ist ein Restwassergehalt von 15 bis 20 Prozent ideal, erläutert Frau Funke. Frisch geschlagenes Holz hat hingegen einen Wassergehalt zwischen 50 und 60 Prozent. Dieser sinke nach einem Sommer Lagerung auf 25 bis 35 Prozent. (SZ/mb)

Wer Fragen hat, kann sich an den Forstbezirk Bärenfels wenden, 035052 613 113

