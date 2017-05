Forst lässt Waldwege sperren Im Wald am Unger müssen Wanderer ab Mitte Mai mit Einschränkungen rechnen. Die dauern bis Ende August.

Einige Wanderwege am Unger in Neustadt werden zeitweise eingeschränkt oder gar ganz gesperrt. © Archiv SZ

Der Sachsenforst startet umfangreiche Waldpflegearbeiten im Staatswald des Forstbezirkes Neustadt. Das hat Auswirkungen für Wanderer und Spaziergänger, denn sie können manche Waldbereiche am Unger ab 15. Mai nur noch eingeschränkt nutzen. Einige ausgeschilderte Wanderwege sind sogar komplett gesperrt. Konkret geht es um das Gebiet um die sogenannte „Gottschalkeiche“. Die Forstarbeiten werden voraussichtlich bis 30. August dauern. Der Mittel- und Kammweg sowie Reitwege müssen deshalb gesperrt werden. Die Waldbesucher werden in diesem Zeitraum um Rücksichtnahme gebeten. Bereiche, in denen Holz eingeschlagen wird, müssen komplett gesperrt werden. Sie dürfen insbesondere aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden. Der Sachsenforst appelliert daran, diese Absperrungen und Hinweise einzuhalten. Denn bei den Waldpflegearbeiten könnten Kronenteile und Äste herabfallen. Daher besteht Lebensgefahr, betont der Forstbezirk Neustadt in seiner Mitteilung. Die betroffenen Waldwege werden von den Waldarbeitern, ihren Maschinen und für den Holztransport als Zufahrten genutzt. Auch der Rettungsdienst muss sie im Notfall befahren können. Sollten die Wege durch die Baumaschinen beschädigt werden, werden diese nach Abschluss der Arbeiten repariert. (SZ/kat)

