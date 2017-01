Forst bremst Skiläufer aus Zahlreiche Loipen stehen wegen Waldarbeiten ab dieser Woche nicht mehr zur Verfügung.

Waldarbeiten machen es Wintersportlern im Oberland derzeit schwer. © Uwe Soeder

Der Staatsbetrieb Sachsenforst schiebt ab Wochenbeginn mehrere Wege im Hohwald mit dem Schneepflug. Zahlreiche gespurte Loipen werden dadurch zerstört, unter anderem auch die Skiwanderwege an der Neukircher Wesenitzquelle und deren Anbindung zum Valtenberg. Sachsenforst begründet es mit Waldarbeiten.

Der Winter biete aufgrund der Frostlagen „zurzeit sehr gute Bedingungen für maschinelle Forstarbeiten“, heißt es in einer Pressemitteilung von Sachsenforst. Im Rahmen der planmäßigen Waldpflegemaßnahmen werden daher ab dieser Woche die Waldflächen entlang des Kreuzweges durch die Maschinenstation Königstein gepflegt. Da die Bereiche auch Bestandteil eines Flora-Fauna-Habitat-Gebietes sind, möchte Sachsenforst zur Gewährleistung der besonders wertvollen Naturfunktionen die Waldpflegearbeiten in diesem Gebiet bis spätestens 15. März abschließen, erklärte Anke Findeisen, Pressesprecherin des Forstbezirkes Neustadt.

Zur Absicherung der Arbeiten – dazu gehören auch Rettungswege – müssen mehrere Skiwanderwege mit dem Schneepflug geräumt werden. Als Umleitung wird von der Skiloipe am Valtenberg kommend die Strecke über den Oberweg zur Wesenitzquelle bis zum Flügel F in Richtung Langburkersdorf/Neustadt empfohlen.

Die jetzt angekündigten Waldarbeiten beziehen sich vor allem auf den südwestlichen Hang des Valtenbergs. Die Loipen am Nordhang, darunter auch die Routen, die am Neukircher Touristenparkplatz an der Karl-Berger-Straße losgehen, sind davon nicht betroffen. (SZ)

zur Startseite