Forschungszentrum baut am Flutschutz

Beim Thema Hochwassergefahr am Kalten Bach gerät unter den Dittersbacher Anwohnern immer wieder das Helmholtz-Zentrum in Rossendorf ins Visier. Auf dem Gelände des Forschungszentrums oberhalb von Dittersbach entspringt der Kalte Bach, und dort seien viele Flächen versiegelt. Am 13. Oktober haben sich Gemeindevertreter erneut vor Ort ein Bild der Lage gemacht. Dürrröhrsdorf-Dittersbachs Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger) und Hauptamtsleiter Dieter Sauer ließen sich vom technischen Leiter des Forschungszentrums über das Gelände führen. Dort werde seit fünf bis sechs Jahren intensiv am Hochwasserschutz gebaut, berichtet Hauptamtsleiter Sauer. Dabei sind Regenrückhaltungen, Versickerungsanlagen und Verdunstungsanlagen entstanden. „Wir sind überzeugt, dass es für den Kalten Bach etwas bringt“, sagt Dieter Sauer. Zwischen einem dreiseitigen Gebäudekomplex wurde beispielsweise ein begrünter Bereich zum Versickern angelegt, inklusive eines Teichs, der bei Regen volllaufen kann. Insgesamt sei das Treffen sehr konstruktiv gewesen und das Helmholtz-Zentrum sehr offen für die Anliegen aus Dittersbach. Das Forschungszentrum werde sämtliche verfügbaren Daten für das Hochwasserschutzkonzept bereitstellen.

Im Auftrag der Gemeinde erarbeitet ein Ingenieurbüro gerade ein Hochwasserschutzkonzept für den Kalten Bach und seine Nebenflüsse wie den Leiermühlengraben. Das ist die Voraussetzung für den Bau von Rückhaltebecken. Bis zum Jahresende soll die Untersuchung abgeschlossen sein. Die Anwohner an der Hauptstraße in Dittersbach wurden in den vergangenen Jahren wiederholt von Überschwemmungen heimgesucht, zuletzt nach starken Regenfällen in der Nacht zum 26. Juni.

