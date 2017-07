Forschung mit Fell Das norddeutsche Schietwetter schreckt Europas Steinzeit-Experten nicht ab. In Schleswig-Holstein leben sie wie vor Tausenden Jahren - nur mit Catering-Service.

Roni und Sofie aus Norwegen sitzen mit ihren Kindern in einer aus Schilf gebauten Unterkunft. © dpa

Das Lagerfeuer am Ufer des kleinen Teichs flackert und knistert, drumherum hocken Dutzende Menschen – einige im einfach genähten Fellüberwurf, andere in reich verziertem Leder-Outfit. Ein Mann steht plötzlich auf und bläst in eine Knochenflöte. Solche archaischen Rituale bringen Menschen seit Ewigkeiten zusammen. In Albersdorf in Schleswig-Holstein sind es zurzeit Steinzeitler, die sich zu ihrer Morgenbesprechung treffen.

Der Mann mit der Knochenflöte ist Alexander Horsch aus Ungarn. Er macht mit beim „ersten großen Steinzeittreffen seit der Steinzeit“, wie es der Geschäftsführer des Steinzeitparks Dithmarschen nennt. Europaweit hätten sich rund 100 Experimental-Archäologen, Museums-Pädagogen und Archäotechniker der Steinzeit-Forschung verschrieben, sagt Rüdiger Kelm. Davon seien gerade rund zwei Drittel in dem Steinzeitpark in Schleswig-Holstein zu Gast. Eine Woche lang wollen sie sich in wissenschaftlichen und handwerklichen Fragen austauschen. Dabei geht es nicht um experimentelle Archäologie. „Wir machen keine Experimente, um neue Erkenntnisse zu gewinnen“, erklärt Organisator Werner Pfeifer. „Wir geben unser Spezialwissen untereinander weiter.“

Entsprechend ist das Leben auch nicht streng steinzeitlich. „Es wird nicht unbedingt mesolithisch gekocht“, sagt Pfeifer. Morgens und mittags brutzeln sich die Teilnehmer selber ein steinzeitlich anmutendes Essen über dem Feuer. Das Abendessen wird von einem Catering-Service geliefert: „Damit wir mehr Zeit haben für Vorträge und Workshops“, sagt Pfeifer. „Der Schwerpunkt liegt auf dem Wissensaustausch.“

Neben den Erwachsenen sind auch sieben Kinder beim Albersdorfer Steinzeittreffen dabei. Die Kleinste kommt aus Dänemark und geht noch in den Kindergarten.

„Bedingung für die Teilnahme war eine eigene Steinzeit-Ausrüstung und passende Kleidung“, sagt Pfeifer. Wer konnte, habe seinen Überwurf eigenhändig aus selbst gegerbtem Leder genäht.

Um die „Zeitreise“ von Wissenschaftlern und Besuchern möglichst authentisch zu gestalten, versucht der Steinzeitpark eine Landschaft wie vor 5 000 bis 6 000 Jahren herzustellen. Auf dem Gelände lässt sich eine originalgetreu nachgebaute steinzeitliche Bauernsiedlung mit Häusern, aber auch Hütten und Jurten der mittelsteinzeitlichen Jäger und Sammler finden.

Würden die Experimental-Forscher denn gern für immer in der Steinzeit leben? „Nein“, sagt Archäo-Botaniker Jake Newport. Denn dann könnte schon ein kleines Problem mit den Zähnen zum größten Problem der Welt werden. (dpa)

