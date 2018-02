Forscher heizen den Dom

Meißen. Das Institut für Energiemanagement an der Hochschule Mittweida erarbeitet derzeit Pläne, wie der Dom zu Meißen beheizt werden könnte. Das ist einem jetzt veröffentlichten Bericht der Forschungseinrichtung zu entnehmen.

Darin heißt es, dass aktuell nur wenige Räume elektrisch beheizt würden. Allerdings dürfe ein Gebäude dieser Größe in der kühlen Jahreszeit nicht einfach auf eine übliche Wohnzimmertemperatur angehoben werden. Durch Kondensation würde sich am inneren Mauerwerk Feuchtigkeit sammeln, welche wiederum langfristig dem Sandstein schaden könnte.

Dieser und viele weitere Aspekte spielten eine wesentliche Rolle bei der Wahl des geeigneten Heizsystems, heißt es in einer Information des Mittweidaer Instituts für Energiemanagement. Zitiert wird Thomas Kirste vom örtlichen Kuratorium der Deutschen Stiftung Denkmalschutz: „Wir suchen nach einer denkmalschutzgerechten Lösung, das beeindruckende Bauwerk zu erhalten und gleichzeitig den Besucher nicht frieren zu lassen.“ Der geschichtsträchtige Dom dürfe nicht verfälscht, beschädigt oder in sonstiger Art und Weise beeinträchtigt werden. Dies bedeute wiederum, dass nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten zur Verfügung stehen. So dürfe nach dem Einbau von der Heizung nichts mehr zu sehen sein und sie müsse punktuell und terminiert einsatzfähig sein.

Der Meißner Dom gilt als einer der stilreinsten deutschen Dome. Er wurde hauptsächlich aus Sandstein errichtet. Der Bau begann um 1260, Anfang des 15. Jahrhunderts wurde das Langhaus vollendet. Seitdem gab es immer wieder größere Anbau- und Umbauarbeiten. (SZ/pa)

