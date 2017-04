Forscher gegen Fake News Mehr Teilnehmer als erwartet kamen zum Marsch für die Wissenschaft. Sie kennen ein Mittel gegen alternative Fakten.

Gegen sogenannte alternative Fakten und die Freiheit der Wissenschaft sind am Sonnabend etwa 2 000 Menschen auf die Straße gegangen. Sie folgten dem Aufruf zum „March for Science“. Solche Demonstrationen fanden nach Angaben der Veranstalter am Sonnabend weltweit in mehr als 500 Städten statt. In Sachsen beteiligten sich auch Wissenschaftler in Leipzig an der Aktion.

In Dresden nahmen Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) und TU-Rektor Hans Müller-Steinhagen an der Demonstration teil. Stange sagte, es gehe um Solidarität mit Wissenschaftlern in Ländern wie Ungarn und der Türkei. Wenn wie dort Wissenschaftler mundtot und Forschungseinrichtungen geschlossen würden, sei das ein „Einfallstor für alternative Fakten“. Mit Blick auf Pegida sagte sie, das Eintreten gegen solche Behauptungen sei auch für Dresden ein Thema. Ohne Wissenschaft werde es keine nachhaltige Zukunft geben, erklärte Müller-Steinhagen, der unter anderem die Mitarbeit der TU in internationalen Forschungsverbunden hervorhob. Was als Fake News oder alternative Fakten bezeichnet wird, seien Lügen, stellte der Unirektor fest. „Ohne wissenschaftlich gesicherte Fakten werden wir nicht in der Lage sein, die Unwahrheit aufzudecken.“ Die Biologin Pia Hönscheid, die für den Dresdner Atticus-Verein ans Rednerpult trat, forderte die Demoteilnehmer auf, Unwahrheiten aufzudecken. „Es gibt keine gefühlten oder alternativen Fakten“, stellte sie fest. Solche Behauptungen müssten geprüft und widerlegt werden. „Fake News bedrohen unseren Wert als Wissenschaftler“, sagte sie.

Die Demoteilnehmer machten nach einer Auftaktkundgebung auf dem Theaterplatz mit einem Marsch durchs historische Zentrum auf ihr Anliegen aufmerksam. Dabei zogen sie unter anderem über die Wilsdruffer Straße und den Neumarkt. Die Abschlusskundgebung fand auf der Neustädter Elbseite auf dem Platz vor der Staatskanzlei statt. (SZ/csp)

