Forscher entdecken Gebiet hinter dem Bahnhof

2019 soll der Neubau für das Leibniz-Institut für Polymerforschung in der Kaitzer Straße fertig sein. Nun haben die Bauarbeiten begonnen. © Visualisierung: Hammeskrause Architekten

Noch ist auf der Fläche an der Kaitzer Straße 4 wenig zu sehen. Dort, wo bisher eine alte DRK-Baracke stand, soll in den kommenden Monaten ein moderner Wissenschaftsneubau entstehen. Das Leibniz-Institut für Polymerforschung plant seinen Neubau mit zwei Unter- und fünf Obergeschossen in der Südvorstadt. In der kommenden Woche ist offiziell der erste Spatenstich geplant.

Schon lange ist das Gebiet hinter dem Hauptbahnhof nicht mehr nur Wohnstandort. Viele Unternehmen, aber auch wissenschaftliche Institute haben sich hier angesiedelt. Die Leibnizer Polymerforscher arbeiten bereits im Gebäude in der Hohen Straße 6. Im gleichen Karree haben ebenfalls das Institut für Textilmaschinen und textile Hochleistungswerkstofftechnik sowie das Max-Bergmann-Zentrum der TU Dresden ihren Sitz. Doch freie Grundstücke in der Umgebung sind rar. Längst haben Immobilienfirmen die Südvorstadt und das Schweizer Viertel für sich entdeckt und investieren in neue Wohnungen. So entstehen an der Bayrischen Straße derzeit gleich mehrere Neubauten.

Für das Leibniz-Institut war die Fläche an der Kaitzer Straße daher ein Glücksfall. Seit 2014 wird der Neubau geplant, die Erweiterung noch länger dringend erforderlich. Auf 3 000 Quadratmetern entstehen Bibliothek, Küche und Kantine sowie wissenschaftliche Arbeitsplätze. Der Neubau zeichnet sich durch eine prägnante Struktur aus. Auf die beiden Geschosse mit großen Glasfassaden ist ein kleinerer Kubus gesetzt, der dunkelrot schimmernde Fassaden hat. In diese beiden versetzten Geschosse kommen zwölf Wohnungen für Gastwissenschaftler des Instituts. Der Haupteingang des Neubaus befindet sich in der Wielandstraße.

Zehn Millionen Euro kostet der Bau. Die Kosten teilen sich Bund und Land. 2019 sollen die neuen Räume fertig sein und die Arbeit hier beginnen. Das Leibniz-Institut für Polymerforschung ist eine der größten Einrichtungen ihrer Art in Deutschland und betreibt anwendungsorientierte materialwissenschaftliche Grundlagenforschung. Die ist Basis für Innovationen in der Medizin, Sensorik und Kommunikationstechnologie sowie im Leichtbau, Verkehrs- und Energietechnik. Über 500 Forscher und Angestellte arbeiten hier.

