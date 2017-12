Forsche Töne gegen Europa

Der demonstrative Schulterschluss in Prag: Tschechiens Rechtspolitiker Tomio Okamura (v.l.), die Französin Marine Le Pen und Geert Wilders aus den Niederlanden bei dem Kongress der EU-Parlamentsfraktion „Europa der Nationen und der Freiheit“ (ENF). © dpa/Michal Krumphanzl

Das schlichte Prager Plattenbau-Tagungshotel für rund tausend Anhänger der Rechtspopulisten im Europaparlament hat schon bessere Tage gesehen. So wie die Chefs jener Parteien, die sich dort versammeln. Die Herberge ist zudem in einem kaum frequentierten Außenbezirk von Prag gelegen. Trotz eines massiven Sicherheitsaufgebots der tschechischen Polizei machen sich die Teilnehmer Sorgen. Vor allem um den niederländischen Islamkritiker Geert Wilders, der seit Jahren mit Todesdrohungen leben muss.

Wilders, der bei den niederländischen Wahlen schlechter als erwartet abschnitt, die bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich gescheiterte Marine Le Pen, der frühere AfD--Politiker Marcus Pretzell, Lorenzo Fontana aus Italien und andere Rechtspolitiker aus insgesamt zehn Ländern sind der Einladung von Tomio Okamura, Chef der rechtsextremen Partei SPD in Tschechien, gefolgt. Sie wollen eine neue Perspektive für Europa beraten, für ein Europa der Nationalstaaten, ohne EU.

Als sich die rechtsnationalistischen Parteien zuletzt im Januar zum selben Thema im deutschen Koblenz getroffen hatten, war die Stimmung blendend gewesen. Nach dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen dachten die Rechten, dass sie danach auch in Europa richtig abräumen würden. Nach den Wahlen in Holland, Frankreich und anderswo sowie nach den Turbulenzen in der AfD sieht das ein bisschen anders aus. Da war in Prag erst einmal kollektives Wundenlecken angesagt.

Etwas kleinlaut geben sich Le Pen und Wilders, auf ihre Wahlschlappen angesprochen. Das Wahlsystem sei schuld, sucht die Chefin des Front National ihre Niederlage gegen Emmanuel Macron zu bemänteln. Wilders wiederum beschwert sich darüber, dass die anderen Parteien in den Niederlanden die seinige bei der Regierungsbildung einfach ignoriert hätten. Hoffnungsvoll fügt er jedoch hinzu: „Einmal wird unser Tag kommen. Hoffentlich schon bald.“

Er lobt die FPÖ, die in Wien die letzten Hürden als Juniorpartner in einer Koalition mit Sebastian Kurz weggeräumt hatte: „Die FPÖ kann ein Beispiel für uns alle sein“, sagt Wilders. Le Pen nennt die Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen eine „sehr gute Nachricht für Europa“.

Die EU ist aus ihrer Sicht eine „desaströse Organisation“, die die kulturelle Vielfalt in Europa negiert. Dagegen setze man die „Zusammenarbeit souveräner Staaten“: „Wir sind patriotisch, wir befürworten Souveränität“, fügt Le Pen hinzu. Wie seine beiden Gäste warnt der Japano-Tscheche Okamura vor einer drohenden Islamisierung Europas: „Der Islam ist mit den Werten unseres Kontinents, mit unserer Identität, unseren Traditionen nicht vereinbar. Brüssel aber will uns das aufzwingen. Wir wollen uns aber nicht von diesen Eliten vorschreiben lassen, wie und mit wem wir leben sollen.“ Tschechien gehöre noch zu den sicheren Ländern in Europa. Seine Partei wolle, dass das so bleibe. „Wir sehen, was in Westeuropa passiert und wollen uns als Tschechen gar nicht erst an Unsicherheit gewöhnen.“

Was Europa betreffe, so könne das auch gut ohne die Brüssler Bürokratie leben, betont Okamura. „Die vier EU-Grundprinzipien, die freie Bewegung für Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital, sind nicht an die Union gebunden, sondern funktionieren auch so.“

Wilders hofft, dass sich Tschechien und die anderen Visegrad-Staaten auch künftig jeder Einwanderung von Flüchtlingen widersetzen werden. Sie sollten sich auch durch eine entsprechende Klage der EU-Kommission nicht schrecken lassen.

Nicht allen Pragern gefällt die Anwesenheit der Rechten in ihrer Stadt. Mit Europafahnen und der Europa-Hymne auf den Lippen ziehen an die tausend friedliche Demonstranten vor das Tagungshotel, rufen „Nationalismus ist keine Alternative!“, „Europa, Europa!“, „Nazis raus aus Prag!“, „Schande!“ oder „Sortiert Müll, nicht Menschen!“. Unter den Teilnehmern ist übrigens auch der ältere Bruder Tomio Okamuras, Hayato.

Zu lesen ist ein Plakat mit einem Spruch Vaclav Havels: „Wahrheit und Liebe werden über Lüge und Hass siegen“. „Am Montag ist es sechs Jahre her, dass Havel gestorben ist“, erinnert Pavel, ein Philosophiestudent. „Er würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er diese rechte Peinlichkeit in seiner immer so liberalen, toleranten Heimatstadt hätte mit ansehen müssen.“

