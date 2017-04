Formkurve zeigt nach oben Budissa reist am Sonntag zum Derby nach Neugersdorf. Trainer Torsten Gütschow gibt sich trotz personeller Sorgen optimistisch.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Fußball-Regionalliga. Der 28. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost wird am Donnerstag mit fünf Partien eröffnet. Den Abschluss bildet das Derby am Sonntag zwischen dem FC Oberlausitz Neugersdorf und der FSV Budissa Bautzen. Im Hinspiel waren keine Tore gefallen. Auch die beiden Viertliga-Duelle 2015/16 endeten jeweils unentschieden. Weiter verlängert hat sich die Ausfallliste der Budissen: Franz Hausdorf und Pavel Patka fehlen. Allerdings kehrt Tobias Heppner nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurück.

Vor dem nächsten Heimspiel am 19. April gegen den 1. FC Lok Leipzig hofft Torsten Gütschow, „dass der Knoten am Sonntag endlich platzt“. Doch Gütschow ist gerade einmal fünf Wochen im Amt. Wenig Zeit, um der Mannschaft neues Selbstvertrauen und eine andere taktische Ausrichtung zu vermitteln. Doch jeder der rund 450 Zuschauer im Stadion Müllerwiese, der die Vorstellung am vergangenen Sonntag gegen Nordhausen (0:1) miterlebte, wird bestätigen, dass die Budissen offensiv endlich wieder überzeugen konnten.

„Einerseits haben wir gegen Nordhausen wenig zugelassen und die Ordnung fast durchgehend gehalten. Zudem haben wir uns viele Chancen erarbeitet, das war positiv. Nun müssen wir uns für solche Leistungen belohnen“, sagt Gütschow. Der 54-Jährige weiß aus eigener Erfahrung, dass ein Erfolgserlebnis Bremsen lösen kann. „Ich war Stürmer und wurde immer an Toren gemessen. Aber auch ich hatte Phasen, in denen ich einfach nicht getroffen habe.“

Luckenwalde noch in Reichweite

Natürlich wissen die Bautzener vor dem Gastspiel in Neugersdorf, dass die Chancen gut stehen, dass sie selbst als Tabellen-Vorletzter in der 4. Liga verbleiben würden. „Natürlich ist es wichtig, dass wir Neustrelitz hinter uns lassen. Ich denke aber, Luckenwalde auf Platz 16 ist für uns auch noch erreichbar.“ Für den Trainer, dessen Vertrag bis 30. Juni 2018 läuft und auch für die Oberliga gültig ist, gibt es aktuell zwei Schwerpunkte: „Möglichst viele Punkte holen und die Mannschaft weiterentwickeln. Auf keinen Fall sollten wir uns darauf verlassen, dass beispielsweise Erfurt in der dritten Liga verbleibt und daher die Regionalliga-Absteiger mit RB Leipzig II und Schönberg, die zurückziehen, feststehen. Es wäre schön, könnten wir nach der Endabrechnung resümieren, dass wir den Klassenerhalt auch ohne diese Begleitumstände realisiert hätten.“

Den besonderen Derby-Charakter will Gütschow nicht zu hoch hängen: „Klar, die Stimmung ist schon eine andere. Sicher wäre ein Remis für uns ein Erfolg. Andererseits haben wir in dieser Saison erst zweimal gewonnen, also streben wir die drei Punkte an.“ Auch Kollege Vragel da Silva gibt sich kämpferisch: „Wir freuen uns natürlich auf dieses Duell. Es waren in der vergangenen Zeit immer spannende und enge Spiele. Meine Jungs sind sehr motiviert. Einige von ihnen wohnen in Bautzen und kennen ihre Kontrahenten gut. Da ist es klar, dass sie ihren Kollegen sportlich zeigen wollen, wo der Hammer hängt.“

